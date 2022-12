Kasino-Hotel in Kambodscha brennt - mindestens 16 Tote

Kurz vor Mitternacht bricht in einem Kasino-Hotel in Kambodscha ein Brand aus, den die Einsatzkräfte auch Stunden später nicht eindämmen können. Zahlreiche Menschen sind in dem Gebäude eingeschlossen.

Phnom Penh . Bei einem Brand in einem Kasino-Hotel in Kambodscha sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 50 weitere seien verletzt worden, teilte die Regionalbehörden am Donnerstag mit. In sozialen Medien kursierten Videos, die zeigten, wie Menschen offenbar vom Dach des Grand Diamond Casino and Hotel in der an der Grenze zu Thailand gelegenen Stadt Poipet fielen, wo sie vom Feuer eingeschlossen waren. Der thailändische Sender PBS meldete, dass mindestens 50 thailändische Staatsbürger - sowohl Mitglieder des Personals als auch Gäste - in dem Gebäudekomplex eingeschlossen seien.

Nach Medienberichten brach das Feuer im Kasino-Hotel in der Stadt Poipet am Mittwoch gegen Mitternacht (Ortszeit) aus und brannte am Donnerstagnachmittag noch. Der Polizeichef der Provinz Banteay Meanchey, Sithi Loh, sagte 360 Einsatzkräfte samt elf Feuerwehrwagen seien zu dem Unglücksort entsandt worden. Die Teams suchten nach Opfern. Das Kasino beschäftige rund 400 Menschen. Die Brandursache sei noch unklar.

Hilfe bei der Bekämpfung der Flammen angefordert

Laut dem Bericht von PBS erbaten die kambodschanischen Behörden von Thailand Hilfe bei der Bekämpfung der Flammen. Das Nachbarland sandte daraufhin fünf Feuerwehr- und zehn Rettungswagen. Poipet liegt im Nordwesten Kambodschas und liegt gegenüber der Stadt Aranyaprathet im wohlhabenderen Thailand.

PBS zitierte aus Augenzeugenberichten, wonach die Notaufnahme des Krankenhauses von Aranyaprathet überbelegt sei und andere Opfer des Brandes daher in andere Krankenhäuser geschickt worden seien.

Schaulustige fordern Rettung von Menschen ein

Am Nachmittag postete die kambodschanische Feuerwehrbehörde ein Video, das zeigte, wie Schaulustige lautstark die Rettung von Menschen forderten, die auf dem Dach des Gebäudekomplexes gefangen waren. Zu sehen war auch, wie mindestens ein Mann hinabstürzte, als die Flammen das Dach erreichten. „Oh bitte helft, sie zu retten. Pumpt Wasser!“, schrien die Menschen am Boden.

Gegen 4.00 Uhr (Ortszeit) seien Hilferufe aus dem 13., 14., und 15. Stock des Kasino-Hotels gekommen, hieß es in dem Post der Behörde für Brandschutz weiter. Zu sehen waren Hände mutmaßlich Eingeschlossener, die aus Fenstern winkten. Mit seinem Handy sendete zudem jemand per Taschenlampen-Funktion Notsignale aus dem Gebäude.

„Das Feuer ist massiv, und war im Innern des Kasinos, daher war es für unsere Wasserwerfer schwierig, es zu erreichen“, sagte einer der Feuerwehrmänner im Video. Dies sei auch der Grund, warum der Brand um die Mittagszeit noch nicht gelöscht sei.

