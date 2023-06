Rauch von Waldbränden in Kanada zieht nach Europa: apokalyptische Bilder wie in New York?

Berlin/Montreal. Kanada kämpft seit mehreren Wochen gegen massive Waldbrände. Etwa 6,5 Millionen Hektar, eine Fläche von der Größe Litauens, brannte in diesem Jahr bereits, und ein Ende ist nicht in Sicht. Der Rauch hüllt ganze Städte ein, nicht nur im betroffenen Land selbst.

Bereits Anfang Juni zogen die Schwaden Hunderter Feuer im Osten Kanadas in südliche Richtung und führten unter anderem in New York zu einem dichten, nebligen Schleier, einer zeitweise orangenen Färbung des Himmels und apokalyptischen Bildern.

Der Rauch der Waldbrände aus Kanada, der New York erreicht hat, wird Experten zufolge nun nach Europa ziehen. Der ZDF-Meteorologe Özden Terli teilte einen Beitrag auf Twitter, in dem zu sehen ist, wie Luftmassen aus Kanada zu unserem Kontinent ziehen. Laut des dargestellten Modells hätten die ersten Wolken am frühen Montagmorgen zuerst den Luftraum über Portugal, Spanien und Frankreich erreicht.

Staub- und Rußpartikel in bis zu 20 Kilometern Höhe

Die Luftmassenbewegung von Kanada nach Europa bestätigt auch die Wetterkontor-Meteorologin Britta Siebert-Sperl gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Montag. Der Expertin zufolge zieht die Luft in den kommenden Tagen über Europa hinweg und bringt Staub- und Rußpartikel mit sich.

Dass sich solche Staub- und Rußpartikel oder Aschewolken weit über die Erde verbreiten, ist nichts Ungewöhnliches. Häufig tritt das auch bei größeren Vulkanausbrüchen auf. „Bei Walbränden kann man das zum Teil auch beobachten, dass Aschewolken höhere atmosphärische Schichten zwischen zehn und 20 Kilometern erreichen“, so Siebert-Sperl.

Die Folgen des aktuellen Partikelstroms sind aber noch unklar. „Was es für genaue Auswirkungen geben wird, kann man überhaupt noch nicht sagen“, verdeutlicht die Meteorologin. Es kann passieren, dass dadurch die Einstrahlung des Sonnenlichtes verändert wird. Wie beim Saharastaub, den es in Deutschland zuletzt immer mal wieder gab, können die Partikel in der Luft für einen getrübten oder orangefarbenen Himmel sowie spektakulär aussehende Sonnenuntergänge sorgen.

Keine gesundheitlichen Risiken erwartbar

Außerdem kann die Wolkenbildung durch die erhöhte Konzentration solcher Partikel vorangetrieben werden. Regentropfen können sich an den Partikeln festsetzen und abregnen. Wie beispielsweise beim Saharastaub kann dies auch zu Verschmutzungen am Boden führen.

Bilder wie aktuell aus kanadischen Millionenmetropole Montreal oder am 8. Juni aus New York sind auf unserem Kontinent und hierzulande aber eher nicht zu befürchten. Auch gesundheitliche Risiken werden durch die Partikel in Europa nicht erwartet, da sie in großer Höhe fliegen.

Die Hotspots der Waldbrände in Kanada am 25. Juni 2023. © Quelle: Canadian Wildland Fire Information System

Waldbrände machen Montreal zur Stadt mit der schlechtesten Luft

Anders ist das Montreal. Dort machten die landesweiten andauernden Waldbrände die kanadische Millionenmetropole zur Stadt mit der schlechtesten Luftqualität weltweit. Laut des Schweizer Technologieunternehmens „IQAir“, das weltweit die Luftqualität überwacht, hatte die Stadt in der Provinz Quebec im Osten Kanadas am Sonntag die höchste Luftverschmutzung der Welt - vor Johannesburg (Südafrika) und Jakarta (Indonesien).

Der Premierminister von Quebec, Francois Legault, rief auf Twitter dazu auf, dass gefährdete Menschen nicht das Haus verlassen sollten. Auch mehrere Sportveranstaltungen und Konzerte wurden wegen des Smogs abgesagt. Öffentliche Sportplätze und Schwimmbäder wurden geschlossen, wie die Stadt auf Twitter bekannt gab. Bilder zeigten, wie die Skyline von Montreal in grauen Rauch gehüllt war.

Smog hängt am Sonntag über der Skyline von Montreal. Aufgrund von Waldbränden ist die Luftqualität in der Provinz derzeit besonders schlecht. © Quelle: Graham Hughes/The Canadian Press

Nach Angaben der Regionalregierung von Quebec loderten rund 80 Waldbrände in der Provinz. „Die Situation der Waldbrände im Norden von Quebec ist weiterhin besorgniserregend. Wir beobachten die Situation genau“, schrieb Legault.

Auch in Kanadas Hauptstadt Ottawa warnten Behörden laut Medienberichten vor schlechter Luft. Dort habe die Luftqualität einer „sehr hohen Risikostufe“ entsprochen, hieß es bei CBC/Radio-Canada.

