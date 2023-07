Kanadas Wald in Flammen: Fläche so groß wie Bayern und Baden-Württemberg verbrannt

An Messstation in Bayern

38,8 Grad: bislang höchste Temperatur des Jahres in Deutschland gemessen

An einer Messstelle in Bayern klettert das Thermometer am Nachmittag auf 38,8 Grad - es ist die bislang höchste gemessene Temperatur in diesem Jahr in Deutschland. Vom deutschen Temperaturrekord ist das aber noch mehr als zwei Grad entfernt.