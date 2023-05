Waldbrände in Kanada führen zu Tausenden Evakuierungen

Halifax. Waldbrände an der kanadischen Atlantikküste haben Tausende Menschen zur Flucht aus ihren Häusern gezwungen. Die Verwaltung in der Provinz Nova Scotia teilte am Montagabend mit, nach ersten Schätzungen seien etwa 200 Gebäude beschädigt worden. Der stellvertretende Feuerwehrchef von Halifax, David Meldrum, sagte, etwa 14.000 Menschen seien aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen. Die meisten betroffenen Gebäude liegen rund 30 Autominuten nordwestlich der Innenstadt von Halifax.

Feuer auf acht Quadratkilometern

Das Feuer brach am Sonntag im nahe gelegenen Upper Tantallon aus und zerstörte oder beschädigte dort Dutzende Häuser. Berichte über Verletzte lagen nicht vor. Die Behörden von Nova Scotia teilten mit, dort hätten die Flammen eine Fläche von etwa acht Quadratkilometern erfasst. Meldrum sagte, die Feuerwehrleute hätten sich auf die Bekämpfung von punktuellen Bränden in Wohngebieten konzentriert, um Gebäude zu schützen und eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Der Brand sei immer noch nicht unter Kontrolle, habe sich aber nicht nennenswert ausgebreitet.

