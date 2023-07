Vorwürfe: Kanada wegen Zwangssterilisation indigener Frauen unter Druck

Toronto. Im Büro von Senatorin Yvonne Boyer laufen die Beschwerden zusammen. Hier werden die Daten gesammelt, die über die Zwangssterilisation von indigenen Frauen in Kanada verfügbar sind. Erschöpfend sind diese nicht, doch Boyer spricht von Tausenden Fällen.

Seit den 1970er-Jahren seien mindestens 12.000 Frauen betroffen, sagt die Senatorin, die selbst Wurzeln in der Ethnie der Métis hat. „Immer wenn ich mit einer indigenen Gemeinschaft spreche, werde ich von Frauen überrannt, die mir berichten, dass sie zwangssterilisiert wurden.“

Schreckliche Praxis beschränkt sich nicht auf die Vergangenheit

Dabei beziehen sich die Frauen nicht unbedingt auf alte Zeiten. Sowohl Betroffene und Aktivistengruppen, aber auch Stimmen aus der Ärzteschaft und Politik erheben den Vorwurf, dass es noch immer zahlreiche Fälle gibt. Auch ein Bericht des Senats kam im vergangenen Jahr zu dem Schluss, dass „diese schreckliche Praxis sich nicht auf die Vergangenheit beschränkt“. Quer durch Kanada sind aktuell mindestens fünf Sammelklagen anhängig.

Ein Fall von womöglich vielen: In diesem Frühjahr wurde ein Arzt für eine Zwangssterilisation aus dem Jahr 2019 von den Gesundheitsbehörden abgemahnt, wie aus Dokumenten hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AP vorliegen. Auslöser der Operation waren Unterleibsschmerzen der indigenen Frau. Der Arzt hatte das schriftliche Einverständnis, den rechten Eileiter zu entfernen, nicht aber den linken.

Doch er schnitt beide Eileiter heraus – trotz der Einwände des medizinischen Kollegiums während der Operation. Eine Untersuchung ergab dann, dass es keine medizinische Rechtfertigung für die Sterilisation gab. Das Vorgehen des Arztes wurde als „schwerwiegender chirurgischer Fehler“ und unethisch verurteilt.

Zwangssterilisationen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit

In den Genfer Konventionen werden Zwangssterilisationen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft. Die wiederkehrenden Berichte über neue derartige Eingriffe beunruhigen auch die Menschenrechtsbeobachtenden der Vereinten Nationen: So drückte der UN-Ausschuss gegen Folter vor fünf Jahren offiziell seine Sorge aus und forderte, dass alle Vorwürfe untersucht werden müssten.

In einer Stellungnahme erklärte die kanadische Regierung der AP, dass ihr die Vorwürfe bekannt und die Gerichte eingeschaltet seien. „Die Sterilisation von Frauen ohne deren Zustimmung nach Aufklärung stellt einen Angriff dar und ist eine Straftat“, hieß in der Erklärung. Gleichzeitig räumte die Regierung ein, dass eine Voreingenommenheit im Gesundheitssystem „weiterhin katastrophale Auswirkungen“ auf die indigene Bevölkerung habe.

Diese macht etwa 5 Prozent der fast 40 Millionen Einwohner Kanadas aus, in mehr als 600 indigenen Gemeinschaften. Ihr Zugang zum Gesundheitssystem ist oft schwierig und von Schatten der Vergangenheit belastet. Bis in die 1990er-Jahre hinein wurden die Ureinwohnerinnen und Ureinwohner meist sogar noch in abgetrennten Krankenhäusern behandelt, aus denen von häufigen Misshandlungen berichtet wurde.

„Ich konnte etwas Verbranntes riechen“

Ein jüngerer Fall ist der von Sylvia Tuckanow. Sie bekam im Juli 2001 in einem Krankenhaus in Saskatoon ein Kind. Vor einem Senatsausschuss beschrieb sie 2019, was danach passierte. „Ich konnte etwas Verbranntes riechen“, sagte sie. Dann habe sie die Stimme des Arztes gehört: „Da: abgeschnürt, durchtrennt und verödet. Da kommt nichts durch.“ Gemeint waren die Eileiter. Sie habe nicht eingewilligt, betonte Tuckanow.

Im November dokumentierte ein Bericht fast zwei Dutzend Zwangssterilisationen in Québec von 1980 bis 2019. Die Auswirkungen auf die indigenen Völker, die First Nations, beschreibt die Autorin Morningstar Mercredi als erschütternd. Mit Blick auf die verlorenen indigenen Leben spricht sie von einem Genozid.

Mercredi weiß genau, was die Frauen durchmachen – auf Dauer. Sie selbst wurde als 14-Jährige sterilisiert. Erst nach Jahrzehnten erfuhr sie davon, als sie Hilfe suchte, weil sie nicht schwanger wurde. Sie leide noch immer, sagt sie heute. „Keine noch so gute Therapie oder Heilung kann die Tatsache wiedergutmachen, dass mir mein Menschenrecht, Kinder zu haben, genommen wurde.“

RND/AP