Schüsse nach Rap-Konzert in Kansas City – drei Tote

Kansas City. Am Rande eines Rap-Konzerts in einer Bar im US-Staat Missouri sind drei Menschen durch Schüsse zu Tode gekommen. Zwei weitere Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt, in einem Fall bestand laut Familienangehörigen Lebensgefahr. Die Polizei identifizierte die Getöteten zunächst nicht, sagte aber, es handele sich bei allen um Erwachsene.

Schüsse fielen kurz nach Auftritt des Rappers

Honystye Chancellor sagte der Zeitung „Kansas City Star“, dass ihr 41-jähriger Vater, der als Türsteher am Eingang zur „Klymax Lounge“ in Kansas City gearbeitet habe, bei dem Vorfall am frühen Sonntagmorgen getötet worden sei. Besucher der Bar hätten ihr gesagt, die Schüsse seien gefallen, als ein lokaler Rapper mit dem Bühnennamen „Nutty Still Gassin“ den Club gerade verlassen habe. Bevor die Schüsse fielen, hatte dieser noch ein Livevideo bei Facebook veröffentlicht.

Die Polizei in der für ihre Jazzvergangenheit bekannten Stadt erklärte, sie sei mit mehreren Beamten angerückt. Diese hätten fünf Opfer vorgefunden und Erste Hilfe geleistet. Zwei der Opfer seien noch vor Ort gestorben – eines habe sich in dem Veranstaltungsort befunden, das andere im Freien. Ein drittes Opfer sei im Krankenhaus gestorben. Zu den Hintergründen war zunächst nichts bekannt.

RND/AP