Staatsanwaltschaft Köln prüft neue Vorwürfe gegen Kardinal Woelki

Straßenblockaden durch Klimaaktivisten in Berlin: Rettungswagen in 18 Fällen behindert

Seit dem Tod einer Radfahrerin in Berlin reißt die Kritik an der „Letzten Generation“ nicht ab. Der Berliner Senat teilte nun mit, dass seit Sommer in 18 Fällen Einsatzfahrten von Rettungswagen durch Straßenblockaden behindert worden seien. Auch bei der Feuerwehr kam es zu mehr als einem Dutzend Verzögerungen.