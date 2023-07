Smartphone-Verbot ab 2024: Niederlande wollen keine Handys mehr im Klassenraum

Elfjähriger will Schule verändern

„Ich mache das für alle, für die dieses Schulsystem nicht geeignet ist“

Jonathan ist elf Jahre alt und besucht wie viele andere Kinder ein Gymnasium in Nordrhein-Westfalen. Was ihn unterscheidet: Er ist hochbegabt und will die Schule in Deutschland verändern. Nicht nur für sich, sondern auch für andere Kinder.