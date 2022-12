Kein Mais mehr: Wütender Kunde schießt in Missouri auf KFC-Mitarbeiter

St. Louis. Ein wütender Kunde hat in einer Filiale der Fast-Food-Kette KFC einen Angestellten angeschossen. Der Mann sei enttäuscht gewesen, dass dem Restaurant der Mais ausgegangen sei, teilte die Polizei mit. Der Mann habe am Montagabend (Ortszeit) am Drive-in-Schalter von seinem Auto aus eine Bestellung aufgegeben. Als ihm gesagt worden sei, dass es keinen Mais mehr gebe, habe er die Angestellten in der Filiale in St. Louis im US-Staat Missouri bedroht.

Als er zum Bestellschalter fuhr, habe er eine Pistole dabei gehabt, hieß es. Ein 25-jähriger Mitarbeiter sei zu dem wütenden Kunden gegangen, um mit ihm zu reden. Anschließend sei er ins Restaurant zurückgekehrt und habe berichtet, dass auf ihn geschossen worden sei. Er wurde in kritischem, aber stabilem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer flüchtete nach Polizeiangaben und war bis Dienstagnachmittag noch nicht gefasst.

RND/AP