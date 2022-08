Die Unheilsverkünder tauchen jetzt überall auf. Es gibt Berichte von der Elbe, von der Oder, vom Rhein, sogar von sächsischen Talsperren. Die sogenannten Hungersteine werden durch das Niedrigwasser der deutschen Flüsse überall freigelegt.

Die Felsen, Sandsteinbrocken oder Findlinge wurden so bezeichnet, weil sie nur bei extrem niedrigen Wasserständen auftauchten und schon vor Jahrhunderten eine wegen der Trockenheit annehmbar schlechte Ernte mit einhergehender Hungersnot verkündeten.

Flussbewohner schlugen die entsprechenden Jahreszahlen und mitunter auch Sprüche in den Stein. In der tschechischen Elbestadt Decin nahe der sächsischen Grenze liegt der älteste bekannte Hungerstein. Er stammt aus dem Jahr 1417. Auf ihm ist zu lesen: „Wenn du mich siehst, dann weine.“

Rekordniedrigwasser bedroht Industrie und Energieversorgung in Deutschland Vor allem den Süden Deutschlands trifft das Niedrigwasser, weil Rohstoffe nur bedingt dorthin befördert werden können. © Quelle: dpa

Trockenheit gab es früher auch - aber nicht so wie dieses Jahr

Weit über 100 Hungersteine haben Mitarbeitende, Studierende und Forschende der Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden, der Landes-Hochwasserzentrale sowie der Archäologischen Gesellschaft zwischen der Böhmischen Schweiz und Magdeburg seit 2015 kartiert. Geologieprofessor Jan-Michael Lange von der Dresdner Senckenberg-Gesellschaft sagt, die Steine dokumentierten „einschneidende Ereignisse“ im Leben der Flussanwohner, die grobe hydrologische und klimatische Rückschlüsse für den Zeitraum vor Beginn der amtlichen Wasserstandsmessungen zulassen. Hierbei zeige sich: Dürren und Niedrigwasserperioden gab es schon immer.

Fast 250 Flusskilometer stromabwärts schaut Peter Ziegler jeden Morgen zu den Leitern in den gegenüberliegenden Spundwänden des Hafenbeckens. „Wenn da mehr als sechs Sprossen zu sehen sind, geht bei uns gar nichts auf dem Wasser“, sagt der Chef des Elbehafens in Aken (Sachsen-Anhalt). Offensichtlich taugen nicht nur Steine als Notanzeige.

Draußen sind 33 Grad Celsius, in Zieglers Büro kühlt eine Klimaanlage die Luft auf 24 Grad ab. Der 70-Jährige, dessen Vertrag als Geschäftsführer Ende des Jahres ausläuft, schwitzt gerade über Papieren für den Aufsichtsrat. Die Kommune ist Mehrheitsgesellschafter.

„Das letzte Schiff?“ Ziegler schaut auf den Kalender. „Das ist schon fast sechs Wochen her, war ein Tscheche.“ Schwergut, Massengut und Container werden in Aken umgeschlagen. Eigentlich. Seit Wochen wird hier nichts verladen.

Der Hafenchef ist in Aken geboren und zur Schule gegangen. Seit 1969 arbeitet er hier im Betrieb. Niedrigwasser gab es schon immer mal, erzählt er. Doch die Perioden hätten nicht so lange gedauert. „So etwas wie dieses Jahr habe ich noch nicht erlebt.“

Keine Frachter auf der Elbe

Auf der Elbe können schon seit Wochen keine Frachter mehr verkehren. Die Lage an Flüssen europaweit schätzen Klima- und Umweltexperten übereinstimmend mit Wirtschaftsfachleuten als dramatisch ein. Die nassen Lebensadern des Kontinents trocknen zunehmend ein.

So heiß und trocken war es zuletzt 2018 und 2019. Auch damals sanken die Pegel der deutschen Flüsse alarmierend. Mit Auswirkungen auf weite Bereiche des Landes. Der Meteorologe Dominik Jung sagt: „Die Dürre ist in diesem Jahr schon schlimmer als 2018. Die Flüsse laufen langsam trocken.“ Die Prognosen würden nichts Gutes verheißen, so der Wetterexperte. „Wir sind nicht mehr weit von den Zuständen in Südwesteuropa entfernt.“

Die Fähre Aken kann den Fluss noch passieren. © Quelle: Thoralf Cleven

9996 Kilometer lang fließen Flüsse durch die Bundesrepublik. Der Rhein ist mit 865 Kilometern auf deutschem Boden der längste Fluss, es folgen Weser (744) und Elbe (727) – der kürzeste Fluss in diesem Ranking ist die Lahn mit 245 Kilometern. Sie versorgen auch Menschen, die weitab von den Ufern wohnen, mit Wasser, leiten gereinigte Abwässer ab, dienen als Versorger weiter landwirtschaftlicher Flächen, werden von Pflanzen und Tieren zum Leben benötigt und sind wichtige Transportwege zur Versorgung mit energetischen Rohstoffen.

Viele Flüsse sind in den vergangenen Jahrhunderten vom Menschen gegängelt worden. Eingeengt, umgeleitet, gestaut, vertieft, vergiftet und bebaut. In den letzten Jahrzehnten ist zwar die Einsicht gewachsen, dass dies ein Ende haben müsse. Doch Änderungen zum Besseren benötigen viel Zeit.

Die Naturschutzorganisationen Nabu und BUND kritisieren seit Jahren, dass in Deutschland bislang nur auf dem Papier stehe, Flüssen und Auen mehr Raum zu geben, sie naturnah zu entwickeln und die Wasserqualität zu verbessern.

Dazu kommen immer wieder Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern um Zuständigkeiten. Das Kompetenzgewirr, so die Naturschützer, führe dazu, dass an großen Flüssen wie Rhein, Weser oder Elbe kaum Maßnahmen zur Gewässerentwicklung durchgeführt würden.

Nachlässigkeiten, Klimawandel und natürliche Vorgänge wie Niedrigwasser verbinden sich zu einem folgenreichen Konglomerat für Menschen, Flora und Fauna sowie die Wirtschaft.

Das niedrige Wasser belastet die Wassertierwelt stark, erklärt etwa Andreas Malcherek, Professor für Hydromechanik und Wasserbau von der Universität der Bundeswehr in München. „Wenn ein Fluss eine geringere Wassertiefe hat, hat er auch in den tieferen Bereichen eine höhere Temperatur.“ Das sei mit einem geringeren Sauerstoffgehalt verbunden. Somit hätten die Fische größere Probleme, Sauerstoff zu bekommen, und könnten dadurch sterben.

Aber nicht nur Wärme, sondern auch Schadstoffe können laut Karsten Rinke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Wassertieren schaden. „Die großen Fließgewässer sind unsere Autobahnen für wassergebundene Abfallbeseitigung in Richtung Meer“, sagt er. Nähr- und Schadstoffe würden zwar durch die Abwasserreinigung erheblich reduziert, aber das Abwasser enthalte immer noch mehr Stickstoff oder Phosphor als das natürliche Flusswasser. Bei Niedrigwasser erhöhe sich die Konzentration solcher Stoffe, was etwa zu starken Schwankungen des Sauerstoffgehaltes und des pH-Wertes führe und folglich Fischsterben auslösen könne. „Wenn Fische sterben, sterben natürlich auch andere Organismen wie Muscheln und Insektenlarven“, so Rinke.

Im öffentlichen Fokus aber stehen derzeit die wirtschaftlichen Schäden. Für die Binnenschiffer werden die Flüsse zum Hindernisparcours. Das Niedrigwasser verschärft das Gerangel um knappen Schiffsraum in Zeiten von Ukraine-Krieg und Energiekrise. Zur ohnehin hohen Nachfrage etwa von Industrie, Landwirtschaft und Handel bei schon global gestörten Lieferketten kämen Kohletransporte beim Wiederhochfahren der Kohlekraftwerke und die Beförderung ukrainischen Getreides, beschreibt Jens Schwanen, Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB), die Lage.

Rund 7350 Kilometer Bundeswasserstraßen gibt es – große Flüsse und Kanäle. Der Rhein ist eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. Der Pegelstand in Emmerich kurz vor der niederländischen Grenze hatte zu Wochenbeginn einen Tiefststand erreicht. Nur noch vier Zentimeter konnten von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung gemessen werden. Der bisherige historische Tiefstand hatte bei sieben Zentimetern Ende Oktober 2018 gelegen.

Das Niedrigwasser wird nicht nur für die europaweit 10.000 Binnengüterschiffe zum Problem, sondern auch für die Gesamtwirtschaft. Reedereien entscheiden selbst, wie lange sich der Transport einer stark verringerten Ladung noch lohnt. „Wir fahren bis an die Grenze der physikalischen Unmöglichkeit“, versichert BDB-Geschäftsführer Jens Schwanen. Wenn ein Auftraggeber genug zahle, würden notfalls auch nur wenige Hundert Tonnen mit einem 110-Meter-Frachter transportiert, der normalerweise bis zu 3000 Tonnen befördern könne.

Der Akener Hafenchef Ziegler kennt das auch. „Manche Kunden bleiben gelassen, manche sind nervös, weil sie unter extremem Kostendruck stehen. Ich kann das alles verstehen. Aber derzeit passende Lösungen zu finden ist ein bisschen wie Lotto spielen.“

Pegelstand des Rheins erreicht neuen Tiefstand Wegen anhaltender Trockenheit sind die Pegelstände im Rhein so niedrig wie noch nie. © Quelle: dpa

Fakt ist: die Frachtkosten klettern in die Höhe. Auch an der Elbe. Vor Corona, rechnet Ziegler vor, hätte ein Transport von Aken bis Rotterdam ungefähr 13.000 Euro gekostet. „Jetzt reden wir mindestens über das Dreifache. Ganz einfach: zu wenig Schiffe, zu viel Fracht.“

In Aken liegen 500 Tonnen schwere Anlagenteile auf dem Kai, die irgendwie per Schiff nach Lingen (Ems) kommen müssen. Keine Chance im Moment. „Der Kunde hat insofern Glück, als die Baustelle, für die die Kranteile benötigt werden, drei Monate in Verzug ist.“

Doch dem kleinen Elbhafen mit zehn Beschäftigten gehen wichtige Einnahmen verloren, weiß auch Ziegler. Bis zu 5 Millionen Euro Umsatz macht die Firma jährlich unter seiner Führung. „In diesem Jahr werden wir unterm Strich vielleicht bei der Hälfte landen“, glaubt er. „In Existenzprobleme kommen wir aber nicht.“

Das werden nicht alle Unternehmen sagen können. Was die Einbußen kosten, hat Ökonom Stefan Kooths vom Kiel Institut für Weltwirtschaft versucht zu berechnen. „Infolge des Niedrigwassers 2018 im Rhein nahm die Industrieproduktion um etwa ein Prozent ab, wenn die Pegelstände an der Messstelle Kaub die kritische Marke von 78 Zentimetern für einen Zeitraum von 30 Tagen unterschritten haben.“

In der Spitze sei die Industrieproduktion 2018 um etwa 1,5 Prozent gedrückt worden, erklärt Kooths. Auf Jahressicht dürfte das Niedrigwasser etwa 0,4 Prozent an Wirtschaftsleistung gekostet haben.

Vor allem die Chemiebranche ist auf die Flüsse angewiesen. Am Rhein hat sie Transportkonzepte angepasst und Lagerbestände aufgefüllt, so Tilman Benzing vom Verband VCI. Transporte seien aktuell bereits auf Straße und Schiene verlagert worden – allerdings mit Problemen. „Es fehlen Lkw-Fahrer, der Laderaum ist knapp und der Gütertransport mit der Bahn ist durch zahlreiche Baustellen ebenfalls sehr angespannt. Da nützt der Vorrang von Schienengütertransporten wenig.“

Chemieriese BASF, der in Ludwigshafen am Rhein zu Hause ist, setzt seit 2018 zum Beispiel auf flachere Spezialschiffe. Ein 110 Meter langes Gastankschiff ist mit 12,5 Metern breiter als andere Gastanker und kann bei einem Kauber Pegelstand von 30 Zentimetern noch immer 200 Tonnen verflüssigter Gase befördern.

Der Tanker ist allerdings noch Ausnahme. „Die niedrigen Pegelstände zeigen die dringende Notwendigkeit, bauliche Maßnahmen zur Ertüchtigung der Fahrrinnen und die Erneuerung der Flotte zügig umzusetzen“, sage Ilja Nothnagel aus der Hauptgeschäftsführung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags.

Laut dem Aktionsplan „Niedrigwasser Rhein“ von 2019 sollten zum Beispiel präzisere und langfristigere Prognosen für niedrige Rhein-Wasserstände und der Bau flacherer Schiffstypen gefördert werden.

Die Binnenschiffe für die Elbe sind flacher als die Rheinschiffe, dafür aber nicht rheintauglich. Und in diesem Jahr stoßen auch diese „Fahrzeuge der Stunde“, wie sie Akens Hafenchef Peter Ziegler bezeichnet, an ihre Grenzen. Er macht mit seinen Leuten aus der Not eine Tugend. „Wir warten unsere Maschinen und lassen die Inspektionen der Anlagen durchführen. Danach kommt das Wasser schon wieder“, ist er sicher.

Hungerstein-Experte Lange elbaufwärts in Dresden widerspricht Zieglers Einschätzung nicht. Der Geologe weist jedoch darauf hin, dass durch die Staustufen der Elbe in Tschechien beim Wasserstand technisch eigentlich viel reguliert werden könne. „Deshalb sollten die Hungersteine eigentlich gar nicht zu sehen sein. Wenn das doch wie zuletzt 2018, 2019 und in diesem Jahr geschieht“, vermutet der Professor, „ist wohl Not am Mann.“

