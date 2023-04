﻿„Ich sollte keine Deutsche mehr sein“: Video von Leipziger Studentin aus Israel sorgt für Empörung

Leipzig. Cinin Abuzeed ist in Berlin geboren, hat dort ihr Abitur gemacht und sich im Kinder- und Jugendparlament engagiert. Doch als die 19-Jährige am 17. April am israelischen Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv landet, so erzählt sie es der Leipziger Volkszeitung, habe sie sich nicht mehr als Deutsche gefühlt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es war absurd, dass aufgrund meiner Herkunft kein deutsches Recht für mich gelten sollte“, sagt sie. „Dass ich plötzlich keine Deutsche mehr sein sollte.“

Botschafter: „Schlimm und nicht hinnehmbar“

Einen Ausschnitt des Vorfalls hat Cinin Abuzeed mit ihrem Handy mitgefilmt. In diesem sieht man sie in einer Auseinandersetzung mit einem israelischen Grenzbeamten. Es geht um Tränengas und angebliche Handgreiflichkeiten. Das Video hat Cinin Abuzeed auf Tiktok und Instagram hochgeladen. Es wurde millionenfach aufgerufen und hunderttausendfach kommentiert – zum Teil von Personen, die Ähnliches erlebt haben wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Das Video erregte auch die Aufmerksamkeit des deutschen Botschafters in Israel, Steffen Seibert, der Cinin Abuzeeds Schilderungen auf Twitter „schlimm und nicht hinnehmbar“ nannte. Die Botschaft habe sich bereits „in der Nacht um ihren Fall gekümmert“. Seibert wolle den Fall „zusammen mit unseren Partnern bei den israelischen Verantwortlichen vorbringen“.

Auch ein nicht namentlich erwähnter Bundestagsabgeordneter meldete sich bei Cinin Abuzeed und sicherte ihr seine Unterstützung zu, indem er eine Anfrage ans Auswärtige Amt stellte. Am Donnerstag meldete sich die deutsche Botschaft telefonisch bei Cinin Abuzeed, um über den Fall zu sprechen.

Was war passiert?

Cinin Abuzeed, 19 Jahr, Jura-Studentin aus Leipzig © Quelle: privat/LVZ

Cinin Abuzeed wollte jetzt bei ihrer Großmutter sein

Cinin Abuzeed studiert seit Oktober Jura in Leipzig. Sie sagt, dass sie eine Verbundenheit zu der Region fühlt. Ihre Eltern sind ehemalige DDR-Bürger. In den 1980er-Jahren kamen sie aus Palästina nach Berlin. Der Vater studierte Pharmazie, die Mutter Medizin und arbeitete an der Charité. „Ich habe palästinensische Wurzeln mit ostdeutscher Neigung“, sagt Cinin Abuzeed. Ihre Verwandten leben in Leipzig, Erfurt und Halle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Wenn man so will, wurde Cinin Abuzeed ihre Herkunft am Flughafen Ben Gurion zum Verhängnis. Dass das passieren kann, ist nicht ungewöhnlich. Es wird sogar auf der Website des Auswärtigen Amts davor gewarnt: „Deutsche Staatsangehörige palästinensischer Herkunft müssen mit einer Sicherheitsbefragung und gegebenenfalls längeren Wartezeiten rechnen“, heißt es dort. „Eine mehrstündige Sicherheitsbefragung, die bis hin zur Verweigerung der Einreise unmittelbar am Grenzübergang führen kann, ist jederzeit ohne Angaben von Gründen möglich.“ Und weiter: „Die deutsche Botschaft in Tel Aviv hat in diesen Fällen keine Möglichkeit der Unterstützung.“

Cinin Abuzeed wollte jetzt, Ende April, eigentlich bei ihrer palästinensischen Großmutter sein, erzählt sie. Sie war dort schon einmal. Vergangenes Jahr, damals sei die Einreise nach Israel ohne Probleme verlaufen. Diesmal ist alles anders, sagt sie. Als sie bei der Visumkontrolle in Tel Aviv ihre Dokumente vorzeigt, so erzählt sie es, habe man sie nicht durchgelassen, sondern in einen Warteraum gebeten. Schon in diesem Moment ahnt Cinin Abuzeed, dass etwas nicht stimmt. „In dem Warteraum waren viele andere arabisch und türkisch aussehende Menschen“, schildert sie. Auch Cinin Abuzeed kann man die Herkunft ihrer Eltern ansehen. Man habe die Wartenenden befragt, sagt sie: zur politischen Einstellung, zur Religion und zu den Namen und Adressen von Familienmitgliedern.

„Mir geht es um den Umgang“

Cinin Abuzeed versucht inzwischen mit allem, was sie hat, den Vorfall zu belegen. Neben dem Video hat sie Dokumente hochgeladen, die sie angeblich während der Einreise vorzeigen sollte – und die eigentlich gültig seien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Irgendwann, berichtet Cinin Abuzeed, habe sie ein Beamter in sein Büro gebeten. „Er schob mir ein Abschiebeformular zu“, sagt die junge Frau. Sie solle es unterschreiben. „Er sagte, dass ich keine Deutsche sei.“ Sie solle in Abschiebehaft kommen. „Ich wusste, dass in solchen Zentren zum Teil unmenschliche Zustände herrschen“, sagt Cinin Abuzeed. Statt zu unterschreiben, nimmt Cinin Abuzeed ihr Handy und ruft ihre Mutter an. „Ich wollte mit ihr besprechen, was ich jetzt mache“, sagt sie. Dann habe der israelische Grenzbeamte sie am Arm gepackt und gesagt, er könne das Problem „auch mit Handschellen und Tränengas lösen“, erzählt die Leipzigerin. Die Auseinandersetzung sei nun lauter geworden. In diesem Moment beginne das Video, das Cinin Abuzeeds Fall weithin bekannt gemacht hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Offenbar sorgte nur die Intervention der deutschen Botschaft dafür, dass Cinin Abuzeed nicht inhaftiert wurde. Nach 32 Stunden sei die Leipziger Studentin zu einem Polizeiwagen geführt worden, der sie aufs Rollfeld fuhr. Aus dem Auto sei sie direkt in ein Flugzeug gestiegen. Ziel: Berlin. Ihr Gepäck habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Auf der Passagierliste des Flugzeugs fehlte ihr Name.

Cinin Abuzeed freut sich über die Aufmerksamkeit. Die Jura-Studentin möchte ihre Geschichte erzählen. Nicht, um berühmt zu werden. Sondern, um auf die aus ihrer Sicht problematischen Praktiken der Grenzbeamten hinzuweisen. „Es ist das gute Recht jeder Regierung, selbst zu entscheiden, wer einreisen darf“, sagt sie. „Mir geht es um den Umgang. Meine Grundrechte als Deutsche wurden beschnitten.“

Israelische Behörden: Genehmigung der Palästinenser fehlte

Laut israelischer Medienberichte hat sich inzwischen die zuständige Grenz- und Einwanderungsbehörde zu dem Fall geäußert. In der Darstellung habe sich Cinin Abuzeed während der Befragung am Flughafen als deutsche und palästinensische Staatsbürgerin sowie Einwohnerin des Westjordanlandes zu erkennen gegeben. Weil sie allerdings keine notwendige Einreisegenehmigung von den palästinensischem Behörden gehabt habe, sei ihr die Einreise nach Israel verweigert worden. Zudem heißt es, Cinin Abuzeed habe sich aggressiv und beleidigend gegenüber den Beamten verhalten und geweigert, den Befragungsraum zu verlassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Westjordanland wird von der Palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet und bildet zusammen mit dem autonom verwalteten Gaza-Streifen den international nur teilweise anerkannten Staat Palästina.

Cinin Abuzeed hat inzwischen eine Petition gestartet, die sich an Außenministerin Annalena Baerbock richtet. Titel: „Deutscher Pass, deutsches Recht: Frau Baerbock, schützen Sie alle Deutschen überall!“ Cinin Abuzeeds Forderung an Annalena Baerbock ist, sich „um Reisende mit akuten Sicherheitsbedenken zu kümmern“. Der Satz, dass es „keine Möglichkeit der Unterstützung“ gebe, sagt Cinin Abuzeed, gehöre von der Website des Auswärtigen Amts gestrichen.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Leipziger Volkszeitung“ erschienen.