Besonders in den Wintermonaten freuen sich Hotelbesucher in Schleswig-Holstein nach einem langen Strandspaziergang auf eine warme Sauna – für einige Hotels ist Wellness ein Geschäftsmodell.

Lübeck. Saunen im Winter schließen, um Energie zu sparen? Die Forderung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) an Hotels in Schleswig-Holstein, ihre Wellnessbereiche in den Wintermonaten wegen der Gaskrise zu schließen, kommt bei Hoteliers im Land nicht besonders gut an. Für Günther sind bestimmte Wellnessangebote aufgrund des Gasmangels ein Luxus, auf den man „lieber freiwillig verzichten sollte“.

Saunabereiche schließen: „Das wäre für Hotels eine Katastrophe“

Aber besonders an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein können viele Hotels auf das Wellnessangebot für ihre Gäste offenbar nicht verzichten. „Wir sind kein Stadthotel, unsere Gäste wollen Natur, Strandspaziergänge – und sich in unserem Wellnessbereich wohlfühlen“, sagt Töns Haltermann, Geschäftsführer des Hotels Bayside direkt am Ostseestrand in Scharbeutz. „Müssten wir den Wellnessbereich schließen, wäre es für uns und alle anderen Hotels eine Katastrophe. Denn die Hotels an der Ostseeküste sind im Herbst und Winter alle Wellnesshotels.“

Töns Haltermann, Geschäftsführer des Bayside-Hotels in Scharbeutz, hält nicht viel von der Aufforderung von Ministerpräsident Daniel Günther. © Quelle: Agentur 54°

Laut Haltermann haben Hoteliers in den vergangenen Corona-Jahren genug gelitten. „Das zu verkraften, ist schon schwer genug“, sagt Haltermann. „Wir werden unseren Wellnessbereich in den Wintermonaten auf jeden Fall geöffnet lassen.“

Gran Belveder in Scharbeutz: „Wir sind doch etwas überrascht“

Auch im Hotel Gran Belveder in Scharbeutz, in dem Gäste die Ostsee-Therme als Wellnessbereich nutzen können, ist die Aufforderung Günthers nicht besonders positiv aufgenommen worden. „Wir sind doch etwas überrascht über die Aussage unseres Ministerpräsidenten“, sagt Robin Stork, Geschäftsführer der Stork-Unternehmensgruppe, der sowohl für das Hotel Belveder als auch für die Ostsee-Therme spricht. „Wir gehen davon aus, dass unsere Wellnessbereiche des Hotel Gran Belveders und demnach auch die der Ostsee-Therme als wichtiger Wirtschaftsfaktor der Lübecker Bucht und Arbeitsplatz von mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Winter geöffnet sind.“

Auch das Strandhotel Fontana in Timmendorfer Strand hat nicht vor, der Aufforderung Günthers nachzukommen. „Wir werden unsere beiden kleinen Saunen auch im Winter geöffnet lassen“, sagt Sarah Zusset, Front Office Managerin des Hotels. „Wir handhaben es schon seit Jahren so, dass die Saunen nur in Betrieb genommen werden, wenn unsere Gäste dies ausdrücklich wünschen. Sie können dann ein Zeitfenster für die Benutzung der Saunen reservieren. Das spart Energie.“

Seehotel in Timmendorfer Strand: Wellnessbereich ist Hauptbuchungsgrund

Im Maritim Seehotel in Timmendorfer Strand hat Hoteldirektor Jochen Stop die Öffnungszeiten des Wellnessbereichs leicht eingeschränkt und die Temperatur des Schwimmbades um drei Grad gesenkt. Der Außenpool werde ab November geschlossen und Saunagäste müssen sich anmelden.

Eine komplette Schließung des Wellnessbereiches wird es wohl nicht geben, denn: „Gerade in den Herbst- und Wintermonaten ist der Wellnessbereich für unsere Gäste der Hauptbuchungsgrund beziehungsweise Reisezweck und damit für unser Geschäft sehr wichtig – insbesondere nach über zwei Jahren Corona-Pandemie, die für unsere Branche ja erst seit wenigen Monaten wieder ein normales Geschäft zulässt“, sagt Stop.

Arosa und aja-Hotels in Travemünde: Gäste wollen Wellness

Im Arosa Resort Travemünde sowie in den aja-Hotels in Travemünde und Grömitz habe das Thema Energieeffizienz und Nachhaltigkeit schon länger einen hohen Stellenwert. „Wobei wir einen Hotelbetrieb immer mit einem ganzheitlichen Ansatz betrachten, dazu zählen unter anderem intensiver Einsatz von Blockheizkraftwerken, LED Technik und Wasserverbrauchssteuerung. Saunen sind jeweils nur nach Gästeaufkommen in Betrieb“, sagt Karl Pojer, CEO Touristik der DSR Hotel Holding, der für die Arosa-Hotels in Sylt und Travemünde sowie die a-ja Hotels in Travemünde und Grömitz spricht.

Den Wellnessbereich zu schließen, wäre für viele Gäste wahrscheinlich ein Grund, nicht zu buchen. „Wellness war bisher immer ein ausschlaggebendes Entscheidungskriterium der Gäste für einen Urlaub im Winter an Nord- und Ostsee. Fällt dieses Kriterium weg, ist von einer negativen Auswirkung auf die Besucherzahlen in den betreffenden Umgebungen auszugehen“, sagt Pojer.

Gas wird in Europa noch teurer Grund ist wohl die Unterbrechung der russischen Lieferungen nach Europa durch die Pipeline Nord Stream 1. © Quelle: dpa

Bretterbude und Beach Motel in Heiligenhafen: Brauchen gute Belegung im Winter

Ähnlich sieht es in Heiligenhafen aus. „Prinzipiell können wir den Ansatz nachvollziehen, da aktuell ja noch nicht wirklich bekannt ist, wie wir alle durch den bevorstehenden Winter kommen werden“, sagt Christian Sroka, Sprecher des Beach-Motels und der Bretterbude in Heiligenhafen. „Trotzdem ist es natürlich so, dass die Saunalandschaften in unseren Hotels erforderlich sind, um ebenfalls eine gute Belegung über den Winter zu erreichen.“

Nach aktuellem Stand werde man in der Bretterbude und im Beach Motel die Saunen auch im Winter in Betrieb nehmen, um wirtschaftlich gut durch den Winter zu kommen, aber: „Natürlich werden wir schauen, dass wir Sauna-Zeiten anpassen, um hier auch unseren Beitrag zu leisten.“

Dehoga in SH: „Ohne Wellness bleiben manche Hotels leer“

Dass Hotels auch ohne Günthers Aufforderung Energie sparen und ihren Beitrag leisten, glaubt Axel Strehl, Präsident des schleswig-holsteinischen Ablegers des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga): „Wenn Hotels am Monatsende auf ihre Energiekosten schauen, dann werden sie schon von ganz allein Energie einsparen, wo sie können. Aber Wellnessbereiche zu schließen, ist für viele Hotels nicht möglich“, sagt Strehl, der Günthers Forderung für nicht nachvollziehbar hält. „Es gibt einige Hotels im Land, bei denen Wellness das Geschäftsmodell ist. Ohne Wellness bleiben die Hotels leer – und da hängen auch Arbeitsplätze dran.“

In den vergangenen Corona-Jahren haben Hotels laut Strehl schon genug Energie eingespart, außerdem: „Sich nun eine Branche herauszupicken, die besonders viel Energie sparen soll, halte ich für falsch. Was ist mit Schnittblumen? Oder Schokolade? Das braucht man auch nicht unbedingt zum Leben“, sagt Strehl. „In diesen schweren Zeiten muss die Last auf viele Schultern gerecht verteilt werden – und nicht nur eine Branche verantwortlich gemacht werden.“