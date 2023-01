Rallye-Fahrer und Youtube-Star Ken Block stirbt bei Schneemobil-Unfall

Schwimmen ist lebenswichtig, finden die Fraktionen von Klar.Grün, FDP, der Linken und UWG im Kreis Plön. Daher wollen sie kommunale Bäder zukünftig finanziell unterstützen – auch ein neues Schwimmbad in Laboe. Gemeinsam appellieren sie an die Gemeindevertreter in Laboe und aus dem Umland, in Sachen Standort umzudenken.