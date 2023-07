Mehr als 50 Tote bei schwerem Unfall in Kenia

Mindestens 51 Menschen sind bei einem schweren Unfall im Westen Kenias getötet worden. An einer Stelle, die für Karambolagen berüchtigt ist, krachte am Freitagabend ein Lastwagen in mehrere andere Fahrzeuge und Marktstände, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten zählten an der Unfallstelle in der Nähe der Stadt Londiani, etwa 200 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Nairobi, 51 Leichen. Es wurde aber befürchtet, dass sich noch weitere Menschen unter den Trümmern befanden, wie Polizeikommandeur Tom Odera der Nachrichtenagentur AP sagte.

Bevölkerung zu Blutspenden aufgerufen

Das Rote Kreuz in Kenia berichtete am Samstag, 32 Menschen seien verletzt in Kranken­häusern aufgenommen worden. Die Organisation rief Menschen zu Blutspenden auf, um den Unfallopfern zu helfen. Zudem berichtete sie, dass schwerer Regen die Rettungs­anstrengungen behindert habe und – im Einklang mit der Einschätzung der Polizei – Menschen noch in den Fahrzeugen eingeklemmt seien.

Verkehrsminister Kipchumba Murkomen besuchte die Unglücksstelle am Samstagmorgen. Er kündigte an, dass die Regierung Märkte von den Schnellstraßen an andere Orte verlegen werde, um derartige Unfälle in Zukunft zu vermeiden. Präsident William Ruto kondolierte den trauernden Familien via Twitter. Er rief Kraftfahrer zu besonderer Vorsicht auf.

Zeugen, die in lokalen Medien zitiert wurden, berichteten, dass das Unfallfahrzeug von der Autobahn abkam, mehrere Fahrzeuge rammte und dann Fußgänger und Markthändler erfasste. Bilder, die von Zeugen verbreitet wurden, zeigten bis zur Unkenntlichkeit zerstörte Fahrzeuge. Das Rote Kreuz teilte mit, es seien Stationen an Krankenhäusern eingerichtet worden, an denen Menschen ihre Angehörigen als vermisst melden oder psychologische Unterstützung erhalten könnten.

