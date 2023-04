Pastor in Kenia lässt Anhänger zu Tode fasten – 21 Leichen auf Grundstück

Nairobi. Auf dem Grundstück eines mutmaßlichen Kultanführers in Kenia sind 21 Leichen gefunden worden. Es müssten noch weitere Gräber auf dem Grundstück des Pastors Paul Makenzi in Malindi aufgemacht werden, teilte der Polizeichef John Kemboi mit. Makenzi war am 14. April festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, seine Anhänger angewiesen zu haben, sich zu Tode zu fasten. Die Polizei hat beantragt, den Verdächtigen länger in Untersuchungshaft behalten zu können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei hatte eine Razzia auf dem Grundstück vorgenommen, nachdem sie Hinweise aus der Öffentlichkeit bekommen hatte. Dort fand sie 15 abgemagerte Menschen, von denen vier später starben. Die Anhänger des Pastors sagten, sie hätten auf Anweisung Makenzis gehungert, um Jesus treffen zu können. Wie der Polizei berichtet wurde, soll es Dutzende Gräber auf der Farm des Pastors geben.

Der Beschuldigte befindet sich im Polizeigewahrsam im Hungerstreik. Er war bereits zwei Mal zuvor verhaftet worden – 2019 und im März dieses Jahres. Dabei ging es um den Tod von Kindern. In den vorherigen Fällen kam Makenzi gegen Kaution frei. Örtliche Politiker haben ein Gericht aufgefordert, den Pastor diesmal nicht aus der Haft zu entlassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP