Zwei Männer fahren in einem Boot über eine überschwemmte Straße. Nach heftigen Regenfällen in Kentucky mit Sturzfluten und Schlammlawinen befürchtet der Gouverneur des US-Bundesstaates zahlreiche Tote.

Die Zahl der Toten durch verheerende Überschwemmungen im US-Staat Kentucky ist auf mindestens acht gestiegen. Dies teilte Gouverneur Andy Beshear am Donnerstagabend (Ortszeit) auf Twitter mit. Die Katastrophenregion müsse sich auf mehr Regen einstellen. Zuvor warnte der Gouverneur, dass die Opferzahl zweistellig werden könnte. Hunderte Anwesen seien womöglich von den schnell steigenden Fluten zerstört worden. Von den Überschwemmungen betroffen waren die zentralen Appalachen. Der Gebirgszug erstreckt sich über mehrere Staaten im Osten der USA.

Hilfskräfte waren die ganze Nacht im Einsatz, um vom Hochwasser eingeschlossene Menschen zu retten. Einige Betroffene waren in ihrer Not auf Hausdächer geklettert. In Perry County sprach der Direktor für Katastrophenmanagement, Jerry Stacy, von einem „katastrophalen Ereignis“. Überall gebe es extreme Sturzfluten und Schlammlawinen, sagte er der Nachrichtenagentur AP telefonisch. Er lebe schon sein ganzes Leben in Perry County, so schlimm sei es noch nie gewesen.

Das Unwetter habe eine Region in den Appalachen getroffen, in der Gemeinden und Häuser sich an steile Berghänge schmiegten oder in Talgegenden gelegen seien, erklärte Stacy. Dort könne der Pegel von Bächen und Flüssen schnell stark steigen. Was sich aber aktuell dort abspiele, sei gravierender als ein übliches Hochwasser, sagte Stacy.

Ursache der Überschwemmungen

Sturzfluten und Erdrutsche wurden auch aus Virginia und West Virginia gemeldet. Straßen standen vielerorts ebenso unter Wasser wie Wohnhäuser und Geschäfte. Mehr als 31.000 Haushalte waren nach Angaben der Webseite poweroutage.us in den drei Staaten ohne Strom.

Das Hochwasser wurde von sintflutartigen Regenfällen ausgelöst. Gouverneur Beshear sagte, er gehe davon aus, dass es sich um die schlimmsten Überschwemmungen in Kentucky seit „mindestens sehr langer Zeit“ handele. Er habe Soldaten der Nationalgarde in die am schwersten betroffenen Gebiete entsandt. Die Behörden organisierten auch eine Spendenaktion, die Flutopfern zugute kommen solle.

Der nationale Wetterdienst sagte weiteren Regen für das Gebiet voraus. In weiten Teilen von West Virginia, Ostkentucky und dem Südwesten von Virginia könnte es bis Freitag Überschwemmungen geben.

