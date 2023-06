Explosion in Wohnhaus in Kerpen: Mutter und Kinder schwer verletzt

Kerpen. Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Kerpen-Blatzheim westlich von Köln sind fünf Menschen verletzt worden. Eine 35-jährige Frau und zwei ihrer Söhne seien am Montag schwer verletzt worden, berichtete eine Sprecherin der Kreispolizeibehörde. Laut RTL schweben die zwei Kinder sogar in Lebensgefahr. Der Vater der Kinder und ein sechsjähriger Sohn seien laut der Sprecherin leicht verletzt worden.

„Die Mutter und das ältere Kind sind schwer verletzt, die beiden kleineren Kinder sind nach derzeitigem Stand lebensgefährlich verletzt worden“, sagte Daniel Eßer, Pressesprecher der Feuerwehr Kerpen, dem Sender. „Es war eine erhebliche Schädigung des Gebäudes außen zu sehen. Diverse Glasscheiben sind gebogen, Rollläden nach Außen gedrückt und auch einige Wohnungstüren beschädigt worden.“

Die beiden schwer verletzten Kinder wurden mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Das Unglück habe sich beim Kochen ereignet, berichtete die Polizeisprecherin. Die Ursache des Geschehens werde noch ermittelt.

