Der Mann der tausend Rollen

Wenn Kevin Spacey am Mittwoch vor dem Londoner Gericht erscheint, ist es nicht der erste Prozess, den der Schauspieler durchlaufen wird. In zwei Prozessen stand er bereits vor Gericht, weil mehrere Männer ihn wegen sexueller Übergriffe beschuldigen. Spacey wurde zwar in einem Fall freigesprochen, in dem anderen wurde das Verfahren eingestellt, der Hollywoodstar hat sich seitdem aber größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er verlor seine Rolle in der Netflix-Erfolgsserie „House of Cards“, auch hier gab es Vorwürfe wegen sexueller Belästigung, und wurde aus einem bereits abgedrehten Film herausretuschiert. In den USA laufen seitdem keine weiteren Verfahren gegen Spacey, in Großbritannien jedoch schon.

An diesem Mittwoch steht der zweifache Oscarpreisträger in London wieder vor Gericht. Spacey ist eine der bekanntesten Personen, neben dem Filmproduzenten Harvey Weinstein, die im Zuge der #MeToo-Bewegung angeklagt wurden. Es geht um zwölf Anklagepunkte: Vier Männer werfen Spacey sexuelle Nötigung vor. Zwei von ihnen sprechen von nicht einvernehmlichem Sex mit Spacey. Die Vorfälle sollen zwischen 2001 und 2013 stattgefunden haben. In einem kürzlich veröffentlichten Porträt im „Zeit-Magazin“ zeigte sich Spacey unbeirrt von den Vorfällen: „Sobald ich in London freigesprochen werde, werden mir bestimmte Leute wieder Rollen anbieten. Noch in derselben Minute!“ Der Prozess ist für vier Wochen angesetzt.

„In dem Moment, in dem diese Dinge genau untersucht werden, fallen sie in sich zusammen“

In den vergangenen Jahren haben mehr als ein Dutzend Männer angegeben, von Spacey sexuell belästigt worden zu sein. Das Verfahren in New York war der erste Prozess gegen ihn, der vor einer Jury verhandelt wurde. In einem vorherigen Prozess warf der Schauspieler Anthony Rapp ihm vor, ihn 1986 auf ein Bett geworfen und sich auf ihn gelegt zu haben. Es ging um sexuelle Belästigung und Körperverletzung. Auch hier wurde er richterlich freigesprochen.

Rapp war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt, Spacey 26. Die Jury in New York befand damals, dass Spacey unschuldig ist. Sowohl im Rapp-Prozess als auch in dem jetzt anstehenden Prozess in London beteuerte Spacey von Anfang an seine Unschuld. Vor der Verhandlung im Southwark Crown Court zeigte er sich siegessicher: „In dem Moment, in dem diese Dinge genau untersucht werden, fallen sie in sich zusammen. So war es bei dem Anthony-Rapp-Prozess, und so wird es auch bei diesem Prozess sein!“

Eine Gerichtszeichnung von Kevin Spacey vor dem Southwark Crown Court in London kurz vor seinem beginnenden Prozess. © Quelle: picture alliance / empics

Nach dem Canceln das Comeback?

Obwohl der Schauspieler in den USA lebt, war er zur mutmaßlichen Tatzeit künstlerischer Direktor des Londoner Theater The Old Vic. 20 Beschwerden wegen unangemessenen Verhaltens seien in der Zeit gegen den US-Amerikaner eingegangen, wie das Theater berichtete.

Im Juli vergangenen Jahres erklärte sich Spacey in London erneut für nicht schuldig. Vor dem Old-Bailey-Gericht ging es um fünf Anklagen wegen Übergriffen gegen drei Männer zwischen 2005 und 2013. Diese Anklagen sollen in dem aktuellen Prozess in London mitverhandelt werden. In einem der Fälle, die Spacey vorgeworfen werden, soll er eine Person gegen ihren Willen zu sexuellen Aktivitäten gedrängt haben. Das Gesetz sieht dafür bis zu zehn Jahre Haft vor.

Nach seinem Freispruch in den USA hatten sich Spacey und sein Team weiter demonstrativ optimistisch gezeigt. Derzeit fürchteten viele Menschen, „dass sie gecancelt werden“, wenn sie ihn unterstützten, das würde sich nach dem Freispruch und dem von ihm erhofften Freispruch in London ändern, sagte Spacey dem „Zeit-Magazin“. Nach dem Canceln also das Comeback? Die Entscheidung der Jury biete einen Ausblick darauf, wie es mit den Vorwürfen gegen Spacey insgesamt weitergehen werde, sagte seine Verteidigerin Jennifer Keller noch in New York. Sie sei sicher, dass der Schauspieler auch von allen anderen Vorwürfen freigesprochen werde. Die finale Entscheidung und Verurteilung steht vom Londoner Gericht noch aus.