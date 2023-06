KI-Kameras: Umstrittene Helfer der Polizei

Hamburg/Mannheim. Von Mitte Juli an will die Hamburger Polizei auf dem Hansaplatz im Stadtteil St. Georg ein auf Künstlicher Intelligenz beruhendes Kamerasystem testen - um Gefahrensituationen frühzeitig zu erkennen. „Wir wollen damit vor die Lage kommen, im besten Fall noch ehe etwas Schwerwiegendes passiert ist“, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün der „Hamburger Morgenpost“ am Donnerstag.

So neu ist das System aber nicht: In Mannheim wird es bereits seit fast fünf Jahren als Pilotprojekt erprobt. Das Ziel: die Straßenkriminalität reduzieren. „Mit der intelligenten Videoüberwachung bekämpft unsere Polizei die Kriminalität zukünftig noch effizienter“, sagte Thomas Strobl, Baden-Württembergs stellvertretender Ministerpräsident und Minister des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen, damals zum Start des Projekts im Dezember 2018 laut einer Pressemitteilung. Ist das gelungen?

Verringerten KI-Kameras Kriminalität in Mannheim?

Aktuelle Zahlen gibt es dazu nicht. Doch Zahlen aus den ersten Jahren des Pilotprojekts zeigen: Im Jahr 2019 sank die Zahl der Straftaten insgesamt in Mannheim zum Vorjahr um 6 Prozent, bei der Straßenkriminalität und der Rauschgiftkriminalität sogar um 13 Prozent. Das geht aus der Antwort des Innenministerium auf eine kleine Anfrage aus dem Jahr 2020 hervor. „In den ersten fünf Monaten Januar bis Mai 2020 zeichnet sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein weiterer Rückgang der Fallzahlen innerhalb der dargestellten Deliktsfelder ab“, heißt es außerdem.

In der Anfrage werden auch speziell die drei mit KI-Kameras überwachten Bereiche in den Blick genommen. Am Bahnhofsvorplatz habe es 2019 bei der Straßen- und Rauschgiftkriminalität zusammen 17,4 Prozent weniger Fälle gegeben als im Vorjahr. An der Kurpfalzstraße seien es 17,6 Prozent weniger gewesen. Am Alten Messplatz hingegen fällt das Ergebnis aus der Reihe: Es habe zwar 14,7 Prozent weniger Straßenkriminalität gegeben, aber dafür 17,6 Prozent mehr Rauschkriminalität.

Das Projekt in Mannheim laufe noch bis Ende November, die Entscheidung über eine Verlängerung stehe noch aus, teilt Katharina Lutz-Schädler, Pressereferentin des Innenministeriums, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mit. Bei der polizeilichen Nutzung der Überwachungstechnik handele es sich europaweit um ein Novum, sagte Strobl Ende 2018 zur Einführung in Mannheim. Die Polizei könne auf diese Weise schnell und zielgerichtet eingreifen und dabei zukünftig Ressourcen sparen. Auch Thomas Köber, Präsident des Polizeipräsidiums Mannheim, betonte laut der Mitteilung: „Diese Videoüberwachung bestimmter öffentlicher Bereiche versetzt uns künftig in die Lage, in den besonders kriminalitätsbelasteten Bereichen, kritische Situationen bereits im Entstehen zu erkennen und schnell intervenieren zu können.“

KI-Kameras sollen atypische Bewegungsmuster erkennen

Die Software könne atypische Bewegungsmuster erkennen, erklärte dazu jetzt die Hamburger Polizeisprecherin Levgrün: Dazu zählten Liegen, Fallen, Taumeln, Treten, Schlagen, Schubsen, Anrempeln, eine aggressive und eine defensive Körperhaltung. Stelle das System eine Auffälligkeit fest, mache es eine Meldung an die Polizei und liefere die Bilder. „Es ergänzt beziehungsweise ersetzt den telefonischen Hinweis eines Bürgers“, sagte Levgrün. Ein Beamter entscheide dann, ob eine Streife losfahren soll.

Das größte Problem bei KI-gesteuerter Überwachung ist der Konformitätsdruck. Anna Biselli, Co-Chefredakteurin von netzpolitik.org

Aber kann die KI auch unterscheiden, ob jemand am Boden liegt, weil er etwa vorher geschlagen wurde, oder aber weil er sich dort freiwillig zum Sonnen oder Schlafen hingelegt hat? „Die KI lernt, das zu unterscheiden“, beantwortet Lutz-Schädler vom baden-württembergischen Innenministerium das nur vorsichtig. Genau das sei aber wichtig, findet Anna Biselli, Co-Chefredakteurin von netzpolitik.org, einem Medium für digitale Freiheitsrechte. „Das größte Problem bei KI-gesteuerter Überwachung ist der Konformitätsdruck“, sagt sie dem RND. Oft sei nicht transparent, welches Verhalten die KI als auffällig bewerte und infolgedessen die Polizei benachrichtige. Ob also nur eine Prügelei so eine Art Alarm bei den Beamten auslöse oder schon „langes Herumlungern“, was wiederum Druck etwa auf Obdachlose aufbauen könnte.

CCC-Sprecher kritisiert Intransparenz

Auf dieses Problem weist auch Matthias Marx, Sprecher des Chaos Computer Club (CCC), gegenüber dem RND hin. „Der Zivilgesellschaft ist nicht bekannt, was die KI als konformes Verhalten ansieht und wer sie trainiert hat“, kritisiert er. Das führe dazu, dass Menschen sich bewusst oder unbewusst angepasst verhalten würden, aus Angst einen Alarm auszulösen, indem sie etwa schnell liefen oder sich auf den Boden setzten. Das treffe vor allem marginalisierte Gruppen wie eben Obdachlose, betont auch der Sprecher der größten europäischen Hackervereinigung CCC. Er habe bei der Polizei Hamburg Einsicht in die entsprechenden Dokumente gefordert, dies sei ihm aber verwehrt werden. Dadurch seien die Angaben zum Datenschutz auch nicht überprüfbar, kritisiert er. Die entsprechende Anfrage mit Antwort liegt dem RND vor.

Die Netzpolitik-Expertin Biselli stellt außerdem infrage, dass durch die KI-Systeme bei der Polizei Ressourcen gespart werden können. „Man braucht trotzdem noch Menschen, die die Lage einschätzen“, sagt sie. Sie beobachte einen Trend, soziale Probleme mit Technik lösen zu wollen - zum Teil ohne überhaupt erstmal nicht-technische, „weniger invasive und intransparente“ Lösungen zu suchen, wie zum Beispiel mehr Polizeipräsenz in Brennpunkten oder mehr Straßenbeleuchtung an solchen Plätzen.

Wird es das KI-System bald in weiteren Städten geben?

Muss man also befürchten, dass es das System nach Mannheim und Hamburg bald auch in weiteren Städten geben könnte? Davon ist erstmal nicht auszugehen, da es dafür gesetzliche Voraussetzungen gebe, die im Polizeigesetz verankert seien und streng geprüft würden, erklärt Lutz-Schädler. Die Orte müssen sogenannte Kriminalitätsschwerpunkte sein, damit das möglich ist. Das bedeutet, dass sich die Kriminalitätsbelastung dort von der des Gemeindegebiets deutlich abheben muss und die Annahme vorliegt, dass dort auch künftig mit der Begehung von Straftaten zu rechnen ist. Schließlich handele es sich um einen „hohen Grundrechteeinschnitt“, der durch solche Kameras vorgenommen werde, so die Pressereferentin.

Dabei betont die Hamburger Polizei, die dasselbe KI-Kamerasystem nutzen wird, dass eine Speicherung der Daten nicht erfolge. Das System erkenne demnach auch keine Gesichter oder Hautfarbe, bestimme nicht die Größe oder das Alter der eingefangenen Personen. Es verwandele registrierte Menschen vielmehr in Strichmännchen um. „Die Bilder werden somit direkt anonymisiert“, sagte Levgrün. Das reduziere den Eingriff in die Persönlichkeitsrechte von Unbeteiligten auf ein Mindestmaß.

Hamburger Platz wird bereits von normalen Kameras überwacht

Der Hansaplatz in Hamburg sei als Testareal ausgesucht worden, weil dort bereits seit 2019 täglich zu bestimmten Zeiten 22 Kameras zur Überwachung zum Einsatz kommen und die technische Infrastruktur damit bereits vorhanden sei, heißt es von der Hamburger Polizei. Laut „Morgenpost“ wurde die Gegend von Drogen- und Gewaltkriminalität beherrscht, bereits die normalen Kameras sollen demnach dafür gesorgt haben, dass diese an dem Platz selbst abgenommen hat. Aber: „Bereits Ende 2019 wurde festgestellt, dass die Kameras die sozialen Probleme nicht lösen“, sagt Marx vom CCC und weist darauf hin, dass die Drogenszene sich nur in Nebenstraßen und auf Spielplätze ohne Kameraüberwachung verlagert habe. Das berichtete damals auch das „Hamburger Abendblatt“.

„Es wird immer häufiger versucht, soziale Probleme mit Technik zu lösen“, so der CCC-Sprecher. Er fordert: „Stattdessen sollte man besser auf Aufklärung und Streetwork setzen.“ Zugleich weist er auf eine andere Entwicklung hin, die den KI-Kameras am Hamburger Hansaplatz und in Mannheim womöglich schon bald ein Ende setzen könnte: Ein geplantes Gesetz zu schärferen Regeln für Künstliche Intelligenz (KI) in der EU hat am vergangenen Mittwoch nämlich eine weitere Hürde genommen.

Neues KI-Gesetz könnte Garaus für die Kameras bedeuten

Das Europaparlament legte am Mittwoch in Straßburg seine Position für die Verhandlungen mit den EU-Ländern über die endgültige Form des sogenannten KI-Gesetzes fest. Demnach sollen KI-Systeme in verschiedene Risikogruppen eingeteilt werden. Je mehr Gefahr von der jeweiligen Anwendung ausgeht, desto strengere Regeln könnten gelten.

Auch komplette Verbote soll es geben, etwa von Gesichtserkennung in Echtzeit im öffentlichen Raum. KI-Systeme, die Menschen nach ihrem sozialen Verhalten oder ethnischen Merkmalen klassifizieren, sollen ebenfalls nicht zulässig sein. Genau das aber machen die KI-Kameras im öffentlichen Raum. Das Gesetz muss noch mit den EU-Ländern verhandelt werden. „Aber wenn sich das durchsetzt, wären die KI-Kameras an öffentlichen Plätzen europarechtswidrig“, so Marx.

RND mit dpa