﻿Lkw-Fahrer hilft im Notfall: Kind steuert Auto über Hannovers Messeschnellweg

In Hannover musste ein zehnjähriger Junge das Steuer eines Autos übernehmen, weil sein Onkel am Steuer ohnmächtig geworden war. Andreas Hilpert half. Der Lkw‑Fahrer erzählt, wie er den Vorfall erlebte.

Hannover. Der frühe Dienstagnachmittag des 8. November: Andreas Hilpert fährt in seinem Lkw von seinem Arbeitsplatz in Sarstedt in Richtung Wedemark, wo der 44‑Jährige lebt. Wie aus dem Nichts wird er kurz vor 14 Uhr auf dem Messeschnellweg zugleich Zeuge und beherzter Helfer in einer absoluten Notsituation.