Eine Gitterbox samt Gabeln von dem in den Unfall verwickelten Radlader wird aufgeladen. Bei dem Unfall in einem Zeltlager für Väter und Kinder im Landkreis Harburg waren am Samstagabend ein fünf Jahre alter Junge und ein 39-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Radlader hatte die Freizeitgruppe nach Angaben der Polizei in einem Transportkorb über einen Feldweg gefahren. Die verletzten Kinder sind zwischen vier und zehn Jahre alt.

© Quelle: Philipp Schulze/dpa