Betroffene berichten

Überall in Deutschland gibt es Kinder, deren Familien jede Münze zweimal umdrehen müssen (Symbolbild). Drei Betroffene berichten vom Leben mit Kinderarmut.

2,8 Millionen Kinder in Deutschland wachsen in Armut auf. Was das mit jungen Menschen, aber auch mit ihren Eltern macht und ob und wie ein Ausbruch gelingen kann – darüber sprechen drei Betroffene aus der niedersächsischen Stadt Göttingen.

