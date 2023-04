﻿Kindheit in Armut: „Ich trage dann die alten Klamotten und sie die neuen“

Göttingen. „Wenn ich zum Foodsharing gehe, schämt sich meine Tochter und kommt nicht mit.“ Thomas Herbst wirkt äußerlich ruhig, als er das sagt. Er ist alleinerziehender Vater. Zusammen mit seiner kleinen Tochter muss er mit so wenig Geld zurechtkommen, dass die beiden unter der Armutsgrenze leben. Damit ist die kleine Emily eines von mehr als 3500 Kindern in Göttingen, die in Armut aufwachsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Emilys Vater hat sich zwar bereit erklärt, über dieses Leben zu sprechen. Ein bisschen schämen tut er sich aber auch. Darum heißt auch er nicht wirklich Thomas und seine Tochter nicht Emily. Denn Thomas Herbst weiß: „Arme Kinder werden oft nicht ernstgenommen.“ Das merke er täglich in der Göttinger Kindertagesstätte, in der er aktuell eine Ausbildung absolviert. Die Ausbildung bringt ein wenig Geld in die Kasse, aber eben nicht viel.

„Ich trage dann die alten Klamotten“

Wie redet man mit seinem Kind darüber, dass das Geld nicht ausreicht? „Natürlich fragt sie mal. Dann sage ich ihr: Wir haben nicht so viel Geld.“ Insgesamt aber versuche er, das Thema von seiner Tochter fernzuhalten. Dennoch: Spurlos gehe das alles eben nicht an Kindern vorbei. Wenn der einzig verfügbare Elternteil arbeiten muss, bleibt wenig Zeit für das Kind. „Dann muss sie die Hausaufgaben mal allein machen. Man kann das Kind nicht so sehr unterstützen, wie man gern würde.“ Gerade deshalb bringe man als alleinerziehendes Elternteil jedes Opfer, das möglich sei, um dem Kind etwas zu gönnen, sagt Herbst: „Ich trage dann die alten Klamotten und sie die neuen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herbst ist einer von rund 180.000 alleinerziehenden Vätern in Deutschland. Eine große Gruppe also, aber klein im Vergleich zu den alleinerziehenden Müttern – von denen gibt es laut Bertelsmann-Stiftung mehr als 1,3 Millionen. Eine von ihnen ist Susanne Harms – auch sie möchte lieber unter falschem Namen berichten. Und auch sie sagt: Für das eigene Kind bringt man jedes Opfer, das möglich ist.

Harms hat zum Gespräch in den Räumen des Deutschen Kinderschutzbundes in Göttingen eine Liste mitgebracht. Ihre Tochter hat aufgeschrieben, was es mit ihr gemacht hat, in Armut aufzuwachsen. Die ersten 16 Jahre ihres Lebens waren das. Jetzt hat ihre Mutter eine Arbeit, es geht bergauf. Doch in der Zeit davor waren sie eben „die Armen“. Auf der Liste steht: „Wenn meine Freunde was Cooles haben, und wir uns das nicht leisten können“, „Schikane von Lehrern und Schülern, wenn ich für eine Klassenfahrt eine Vergünstigung bekommen habe“, und: „Lehrer machen sich über Hartz IV lustig“.

„Eine Hälfte dealt, die andere konsumiert“

Ihre Kinder haben Herbst und Harms beim Gespräch nicht dabei – es ist schließlich ein Schultag. Dafür spricht ein anderer lebhaft über seine Kindheit in Armut: Navid Lodhia ist heute Praxis-Manager und zählt sich selbst zum oberen Prozent der Einkommenspyramide. Seine Kindheit aber verbrachte der stellvertretende Vorsitzende des Kinderschutzbundes Göttingen in „brutaler“ Armut, wie er sagt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lodhia ist vor allem eines wichtig: Die Gesellschaft, ist er überzeugt, geht mit Kindern, die in Armut leben, völlig falsch um. „Wenn ich zu Hause sehe, wie mein Vater meine Mutter verprügelt, dann sage ich halt am nächsten Tag in der Schule zum Lehrer, dass er die Fresse halten soll, wenn er mich nach den Hausaufgaben fragt“, sagt Lodhia. Und wie reagiere die Schule? Mit Sanktionen. Und das sei das Falscheste, was man tun könne, meint der Göttinger.

Warum Kindheit in Armut brutal ist, verdeutlicht Lodhia mit weiteren Beispielen aus seiner eigenen Jugend. „Drogenaufklärung in Schulen beginnt in der Mittelstufe. Aber in einem armen Viertel hat die Hälfte der Schüler in dem Alter schon gedealt, die andere Hälfte konsumiert. Und dem besten Freund beim kalten Entzug helfen, gilt nicht als Entschuldigung, wenn mal das Referat fehlt.“ Hunger sei für arme Menschen ein ständiger Begleiter, „auch im ach so wohlhabenden Deutschland“. Manche gingen mit 14 Jahren auf den Strich, andere seien durch Missbrauch traumatisiert. Und wenn dann mal jemand darüber reden wolle, werde er nicht ernstgenommen.

„Eine Erinnerung, ein böser Traum“

Lodhia arbeitete sich aus diesem Leben heraus, indem er in die Bibliothek ging statt in die Schule. „Ich habe mir Goethes Faust ausgeliehen. In der Schule hat mir einer das Buch weggenommen und in die Ecke geschmissen“, erinnert er sich. In dieser Situation habe er nur zwei Optionen gehabt: zum Mobbingopfer werden – oder sich wehren. Lodhia entschied sich für Letzteres: „Ich habe ihn so verprügelt, dass er nie wieder auf die Idee gekommen ist, meinen Faust in die Ecke zu werfen.“ Die Folge, natürlich: Schulverweis.

Dennoch, Lodhia schaffte es, als einer von zweien aus seiner Familie. Und dafür habe er alle Brücken abbrechen müssen, sagt er: „Alles, was war, bevor ich Mitte 20 war, ist weg. Es ist eine Erinnerung, ein böser Traum.“ Zu seiner Hochzeit brachte er keine Familie mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Armut wirkt sich auch auf Schulleistungen aus – etwa, wenn ein alleinerziehender Elternteil so viele Stunden arbeiten muss, dass er seinem Kind nicht bei den Hausaufgaben helfen kann (Symbolbild). © Quelle: Andreas Arnold/dpa

Das Ausbrechen aus der Armut aber, das gelingt insgesamt nur sehr wenigen. „Armut ist ein sich selbst erhaltendes System“, sagt Lodhia. „Das Aufstiegsversprechen wird nur noch ganz selten eingelöst“, pflichtet Herbst ihm bei. Zu erreichen sei ein Aufstieg nur durch „extremen Einsatz, durch Glück und durch Abbrechen aller Brücken“, fasst der alleinerziehende Vater zusammen. Andersherum gebe es aber auch keine Abstürze von ganz oben nach ganz unten. Es würden Mauern zwischen den Schichten gesetzt, sagt Herbst. Der Vorsitzende des Kinderschutzbundes Göttingen, Michael Stechbart, bringt das so auf den Punkt: „Eine reiche Familie kann auch mal jemanden auf hohem Niveau durchschleppen. Eine arme Familie kann das nicht.“

Und, so bitter es ist: Ausgerechnet Kinder sind nach wie vor ein Armutsrisiko. „Wie muss eine Gesellschaft drauf sein, dass Kinder aufziehen ein Nachteil ist?“, fragt Lodhia. „Eltern sind da, um ihre Kinder zu unterstützen“, berichtet Herbst aus seinem Leben mit seiner Tochter. Manche aber fingen irgendwann an, ihre eigenen Kinder zu bestehlen. Da herauszukommen, das erscheine ab einem gewissen Punkt schlicht unmöglich.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Hier kommst du eh nicht raus“

Unterstützung können Betroffene zum Beispiel beim Kinderschutzbund Göttingen bekommen. Aber wie viele Menschen sind eigentlich arm, und wie viele von ihnen sind Kinder? Er sei kein Freund von Zahlen, sagt Stechbart. Die Zahl der Hartz-IV-Bezieher habe sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht als aussagekräftig erwiesen. Denn: „Armut ist mangelnde Teilhabe“, rückt Stechbart einen anderen Faktor in den Mittelpunkt. Armut sei, wenn ein Kind nicht mit zum Fußball fahren könne, wenn das Geld für ein kleines Geburtstagsgeschenk fehle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir dürfen Kindern nicht von Anfang an sagen: Hier kommst du eh nicht raus“, stellt Stechbart klar. Stattdessen müsse die Gesellschaft „die Menschen so stark machen, dass sie nicht kaputtgehen, dass sie sich behaupten können“. In der Realität aber bestimmten und urteilten reiche Menschen über arme Menschen – obwohl sie selbst „es nicht überleben würden, wie wir arm zu sein“, mutmaßt Herbst.