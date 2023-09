﻿Kinderleicht aus der Krise?

In 1250 Meter Tiefe erkrankt

US-Forscher nach neun Tagen aus Höhle in Türkei gerettet

Die dramatische Rettungsaktion in einer Höhle in der Türkei ist gut ausgegangen: Der Forscher Mark Dickey konnte nach neun Tagen in Dunkelheit, Feuchtigkeit und Kälte gerettet werden. Der US-Amerikaner hatte in mehr als 1000 Metern Tiefe Magenblutungen bekommen und konnte die Höhle nicht mehr ohne Hilfe verlassen.