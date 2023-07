14-Jähriger soll Gleichaltrigen in Wunstorf ermordet haben: Die große Frage nach dem Warum

Hannover/Wunstorf. Es ist ein äußerst seltener Fall, der seit Montag am Landgericht Hannover verhandelt wird: Ein 14-Jähriger soll einen Gleichaltrigen in Wunstorf-Blumenau getötet haben. Der Jugendliche muss sich wegen heimtückischen Mordes vor Gericht verantworten. Sieben Verhandlungstage sind dafür angesetzt, die Verhandlung ist nicht öffentlich.

Was hinter verschlossenen Türen verhandelt wird, ist „überhaupt nicht alltäglich“, wie der Göttinger Opferanwalt Steffen Hörning, der die Hinterbliebenen des getöteten 14-Jährigen vor Gericht vertritt, sagte. Die Familie stehe nach Hörnings Worten fassungslos vor dem Geschehen. Ihr Wunsch: „Es zu schaffen, sich der Beantwortung der Frage nach dem Warum zu nähern“, sagte er.

14-Jähriger durch stumpfe Gewalteinwirkung getötet

Die Jungen hatten sich am 24. Januar zum Spielen getroffen, aber einer der beiden kam nach der Verabredung nicht nach Hause zurück. Sein Vater meldete ihn bei der Polizei als vermisst. Während der Suche soll der andere Achtklässler der Polizei gesagt haben, dass er seinen Spielkameraden getötet und versteckt habe. Die Leiche des 14-Jährigen wurde auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei gefunden. Bei der Obduktion wurde stumpfe Gewalteinwirkung als Todesursache festgestellt. Nach Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ) soll der 14-Jährige seinen Mitschüler gefesselt und mit einem Stein erschlagen haben.

Mitarbeiter der Spurensicherung der Polizei stehen an einem Leichenwagen, der auf einer Wiese in Wunstorf parkt. In der Nähe wurde im Januar die Leiche des 14-Jährigen gefunden. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Das Opfer sei arg- und wehrlos gewesen, hatten die Ermittler erklärt. Der Junge habe nicht damit gerechnet, dass er von seinem Spielkameraden umgebracht werden könnte. Der mutmaßliche Täter und das Opfer besuchten dieselbe Schule, gingen aber in unterschiedliche Klassen. Details zu Hintergrund und Motiv sollten nicht genannt werden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft betonte. Gegen den Tatverdächtigen wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen, seitdem sitzt er in der Jugendanstalt Hameln in Untersuchungshaft.

Welche Strafe droht dem 14-Jährigen?

Das Höchstmaß der Jugendstrafe liegt grundsätzlich bei fünf Jahren. Es gibt im Jugendgerichtsgesetz aber Ausnahmen: Handelt es sich bei der Tat um ein Verbrechen, für das nach dem allgemeinen Strafrecht eine Höchststrafe von mehr als zehn Jahren droht, dann beträgt die Höchststrafe bei unter 18-Jährigen zehn Jahre. Sollte das Gericht also die Schuld des 14-Jährigen feststellen, könnte er bis zu zehn Jahren ins Gefängnis müssen.

Hörning sagte, er gehe von einer Jugendstrafe „im oberen Bereich“ aus. Das Gericht werde sich wohl auch mit der Frage der Sicherungsverwahrung beschäftigen: „Es spricht mehr dafür als dagegen.“ Die Familie des Opfers wünscht sich nach den Worten des Anwalts, dass „die Haftzeit, die wahrscheinlich vor dem Angeklagten liegen wird, so verlaufen wird, dass man ihn ruhigen Gewissens entlassen kann“.

Hörning: Art der Trauer ganz individuell

Nebenklagevertreter Hörning erklärte, von einer Sekunde auf die andere seien zwei Familien zerstört worden - die des Opfers und die des mutmaßlichen Täters. Er habe in den vergangenen Jahren als Opferanwalt „sehr viel“ mit Hinterbliebenen zu tun gehabt, der Umgang mit einem derartigen Geschehen und die Art der Trauer seien ganz individuell: Es gebe Eltern, die auf Rache sinnen, es gebe aber auch Eltern, die den Angeklagten und seine Familie mit in den Blick nehmen. Er habe erlebt, dass Familien auseinanderbrachen: „Diese Gefahr sehe ich hier Gott sei Dank nicht.“ Stattdessen gebe es gegenseitigen Zuspruch.

Hörning sagte auch, er stehe noch immer unter dem Eindruck des Mordprozesses um den gewaltsamen Tod der 15-jährigen Anastasia aus Salzgitter - auch damals war er Nebenklagevertreter. Ende Februar wurde ein 15 Jahre alter Mitschüler des Opfers wegen Mordes zu acht Jahren Jugendstrafe verurteilt, ein 13 Jahre alter mutmaßlicher Mittäter war noch nicht strafmündig. Die beiden Jungen sollen das Mädchen erstickt haben. In das Verfahren am Landgericht Braunschweig platzte die Nachricht von dem Mord in Wunstorf, wie er erzählte.

Der Anwalt Steffen Hörning. © Quelle: Michael Wallmüller (Archiv)

Opferanwalt: Strafmaß für Hinterbliebene oft nicht wichtig

Hörning erklärte vor Prozessbeginn gegenüber der HAZ, dass die Höhe des Strafmaßes den Opfern, anders als der Öffentlichkeit, nur selten wichtig sei. Meistens sei ihnen wichtig, dass sie vor Gericht gehört werden und ihnen geglaubt wird.

Für ihn als Anwalt gehe es dabei nicht nur darum, die Opfer möglichst schonend durch den Prozess zu bringen, sondern auch ihre Rechte geltend zu machen. Für manchen Anwalt erübrige sich die Vertretung darin, das Taschentuch zu halten, merkte der Anwalt der Nebenklage im HAZ-Gespräch im übertragenen Sinn an. „Dafür braucht man keinen Juristen“, erklärte Hörning. Die Familie des Getöteten werde nicht am ersten Verhandlungstag, aber später am Prozess teilnehmen.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Am Montag hat das Verfahren gegen den 14-Jährigen am Landgericht Hannover begonnen. © Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Anwalt des 14-Jährigen: „Es ist meine Aufgabe, vor dieser Person zu stehen“

Über den Fall aus Wunstorf konnte der Rechtsanwalt des 14-jährigen Angeklagten, Dogukan Isik, vor Prozessbeginn nicht im Detail sprechen. Der HAZ erzählte der Jurist aber, wie er mit solchen Strafverfahren umgeht. Ein solcher Fall sei auch für ihn nicht alltäglich. Die Emotionalität solcher Verfahren sei schon herausfordernd, sagte er.

Im Strafprozess seien alle gegen den Angeklagten, die Staatsanwaltschaft, die Nebenklage, häufig auch die Öffentlichkeit, sagte Isik weiter. Er aber habe noch an jedem Menschen, den er verteidigt habe, etwas Gutes gefunden. „Das heißt ja nicht, dass ich hinter der Tat stehe. Aber es ist halt meine Aufgabe, vor dieser Person zu stehen – so wie auch im Fall von Wunstorf“, erklärte er.

Sein Mandant wirke gefasst, sagte Isik. „Er weiß, was ihn erwartet im Prozess.“ Und: „Er hat die Tat weitestgehend bereits im Vorfeld eingeräumt.“ Der Verteidiger des 14-Jährigen kündigte an, sich im Laufe des Verfahrens im Namen des Beschuldigten zu den Vorwürfen äußern zu wollen.

Pfarrer: In Wunstorf ist „nichts mehr wie es war“

Familie und Freunde hatten Anfang Februar mit einer bewegenden Trauerfeier Abschied von dem getöteten Jungen genommen. „Wir alle sind nach wie vor schockiert“, sagte der katholische Pfarrer Andreas Körner, der das Opfer selbst seit dem Kommunionkurs kannte, in seiner Predigt. Seit dem Tag, an dem der 14-Jährige getötet wurde, sei in Wunstorf „nichts mehr wie es war“.

Gedenken: Im Andachtsraum der Schule in Wunstorf können Schülerinnen und Schüler die Trauer um ihren getöteten Mitschüler zum Ausdruck bringen. © Quelle: Lothar Veit

Im Ort selbst bemühe man sich ein halbes Jahr nach der Tat aber um Trauerbewältigung und Versöhnung, wie die HAZ zum Prozessauftakt berichtet. Die Schule des Getöteten und des Angeklagten in Wunstorf biete Räume der Trauer und ein Bündel von Maßnahmen für Schüler und Eltern an. Im Dorf erzähle man sich, so die HAZ weiter, dass die Eltern der beiden Jungen gemeinsam spazieren gehen und sich demonstrativ an den Händen halten.

Vergleichbare Fälle in diesem Jahr

In diesem Jahr gab es bereits zwei ähnliche Taten, die bundesweit für Erschütterung sorgten. Im bayerischen Wunsiedel wurde am 4. April ein elfjähriges Mädchen in einem Kinderheim tot aufgefunden. Ein Elfjähriger soll am Tod des Kindes beteiligt gewesen sein. Am 11. März töteten zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren im siegerländischen Freudenberg ihre zwölfjährige Mitschülerin Luise F. mit „zahlreichen Messerstichen“. Die beiden Fälle hatten auch erneut eine Debatte um die Herabsetzung der Strafmündigkeit in Deutschland ausgelöst.

RND/nis mit dpa