﻿Kindermord in Wunstorf: Warum wurde niemand über Drohbriefe informiert?

Die jüngsten Erkenntnisse nach dem Tod eines 14-jährigen Jungen in Wunstorf Ende Januar 2023 werfen weitere Fragen auf. Wie jetzt bekannt wurde, soll der ebenfalls 14-jährige mutmaßliche Täter in den Wochen vor der Gewalttat Drohbriefe verteilt und Familien aus dem Ort erpresst haben.

Obwohl die Polizei den Jugendlichen als Verfasser der Briefe ermitteln konnte, informierten die Strafverfolgungsbehörden weder die Schule des 14-Jährigen, die evangelische IGS Wunstorf, noch die Landeskirche Hannover als Schulträgerin über die Vorgänge.

„Sowohl die Landeskirche als auch die Schule hatten vor dem Tötungsdelikt keinerlei Kenntnisse von diesen Vorgängen“, sagte eine Sprecherin der Landeskirche gegenüber dieser Zeitung. Auch das Jugendamt der Region Hannover war – wie berichtet – weder von der Polizei noch von den Eltern über die Schreiben informiert oder um Hilfe ersucht worden.

Erlass sieht Weitergabe von Infos im Schulkontext vor

Die Staatsanwaltschaft Hannover wollte sich aus Gründen des Jugendschutzes zu der Frage, ob in diesem Fall Informationen über die Erpressungen weitergegeben wurden, gar nicht äußern. Üblicherweise würden solche Hinweise von der Polizei vor einer Verurteilung aber nur dann weitergegeben, wenn es aus Gründen der Gefahrenabwehr angezeigt sei, sagte Can Türkay, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover.

Dies sei vor allem dann der Fall, wenn sie im Schulkontext abgegeben würden. Tatsächlich sieht ein Erlass des niedersächsischen Kultusministeriums aus dem Jahr 2003 in Bezug auf Schulen eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Polizei und Staatsanwaltschaften vor.

Zur Informationspflicht der Polizei heißt es dort: „Die Polizei ist verpflichtet, Informationen über Personen, Taten oder Sicherheitslagen, welche für den schulischen Bereich zur Abwehr einer Gefahr oder zur Erfüllung der Aufgabe der Polizei erforderlich sind, der Schulleitung unverzüglich mitzuteilen.“

Nach Angaben der Regionsverwaltung Hannover hätte die Polizei aber offenbar zumindest einen sogenannten Jugendamtsbericht an das zuständige Regionsjugendamt weiterleiten müssen. Grundsätzlich gelte: Wenn der Polizei eine Straftat bekannt werde, übermittele diese einen sogenannten Jugendamtsbericht an das Jugendamt, in diesem Fall an die sogenannte Jugendhilfe im Strafverfahren, sagte eine Sprecherin. Eine solche polizeiliche Mitteilung habe dem Regionsjugendamt damals nicht vorgelegen. Jetzt sei es in das Strafverfahren involviert.

Drohbrief zeigt deutlich Aggressionspotenzial

Ein Wunstorfer Online-Stadtmagazin berichtet über einen der mutmaßlichen Drohbriefe. Tatsächlich spricht aus dem Schreiben in deutliches Aggressionspotenzial. „Wir wissen, dass Sie Kinder haben. Wir sind in der Lage, sie zu entführen, zu töten und zu vergewaltigen“ heißt es demnach in dem insgesamt in eher kindlichem Stil und mit vielen Rechtschreibfehlern versehenen Schreiben. Die Familie des späteren Opfers war nicht unter den Adressaten.

Der zeitliche Abstand zwischen den Erpresserbriefen und dem Tötungsdelikt sei viel zu kurz gewesen, um Anklage im ersteren Fall zu erheben, sagte Türkay weiter. Es sei unklar, ob die Staatsanwaltschaft zum Zeitpunkt des Tötungsdeliktes überhaupt schon die Akten zu den Erpresserbriefen bekommen hätten. Aber auch Zeugenvernehmungen für eine Anklage hätten deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen.

Ob es überhaupt zu einer Anklage gekommen wäre, wenn der Schüler nicht daraufhin ein wesentlich schwerwiegenderes Gewaltverbrechen begangen hätte, sei im Nachhinein spekulativ. Es komme grundsätzlich bei ersten Straffälligkeiten von Jugendlichen auch ein sogenanntes Diversionsverfahren in Betracht, bei dem das Verfahren bei hinreichendem Tatverdacht gegen eine Ermahnung, eine Arbeitsauflage oder erzieherische Gespräche eingestellt werde.

Anklage lautet jetzt auf versuchte Erpressung in zwölf Fällen

Zusätzlich zum Mordvorwurf muss sich der 14-Jährige laut Anklageschrift jetzt auch wegen versuchter Erpressung in zwölf Fällen verantworten. Das Strafmaß kann nach Angaben Can Türkays zwischen sechs Monaten und fünf Jahren liegen.