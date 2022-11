Vorwurf wegen rechter Chats: SEK-Beamte sollen auch Kinderpornografie geteilt haben

13-Jährige im Münsterland gefesselt gefunden: Polizei ermittelt in alle Richtungen

Am Dienstagmorgen wurde in einem Wald in Ostbevern (Münsterland) ein 13-jähriges Mädchen bewusstlos und gefesselt gefunden. Das Mädchen kann sich an den Vorfall offenbar nicht erinnern. Die Polizei will einen Sexualdelikt noch nicht ausschließen und ermittelt weiter.