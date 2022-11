Klima-Aktivisten blockieren Londoner Ringautobahn

Aktivisten der Klimabewegung „Just Stop Oil“ haben zum Auftakt der Klimakonferenz in Ägypten die Londoner Ringautobahn M25 blockiert. Die Polizei schritt ein und nahm insgesamt sieben Leute in Gewahrsam.

Die "Just Stop Oil"- Bewegung macht nicht nur in Großbritannien Schlagzeile.

Klimaschützer der Gruppe Just Stop Oil haben am Montag zum Auftakt der UN-Klimakonferenz in Ägypten die Londoner Ringautobahn M25 blockiert. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Autobahn an mehreren Abschnitten gesperrt, um Aktivisten festzunehmen, die auf Gerüste über der Fahrbahn geklettert waren. Zudem seien mehrere Aktivisten bei der Vorbereitung von Aktionen festgenommen worden, so die Polizei. Der Nachrichtenagentur PA zufolge soll es dabei sieben Festnahmen gegeben haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Just Stop Oil hatte seit Ende September mit Aktionen mehrfach schon auf ihre Forderungen aufmerksam gemacht. Nach Angaben der Polizei gab es bereits 677 Festnahmen und 111 Anklagen. Die Gruppe fordert von der britischen Regierung, die Vergabe neuer Lizenzen zur Förderung von Öl und Gas zu beenden.

RND/dpa