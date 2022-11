Klimaaktivist nach Straßenblockaden in Freiburg freigesprochen

Joe Biden begnadigt Truthähne: „Chocolate“ und „Chip“ dürfen leben

Traditionell kommen in den USA an Thanksgiving Truthähne auf den Tisch. Und fast ebenso lange ist es Tradition, dass der US-Präsident einige der Tiere vor dem Weg in den Ofen rettet - so auch in diesem Jahr. Joe Biden ist dabei zum Scherzen aufgelegt.