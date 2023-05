Klimaaktivisten blockieren erneut Verkehr in Berlin – Polizei: „nicht selbstständig eingreifen“

Berlin. Klimaaktivisten haben in Berlin an mehr als einem Dutzend Stellen den Verkehr blockiert. Unter anderem betroffen seien der Hohenzollerndamm, der Spandauer Damm, die Frankfurter Allee und der Bereich Schönhauser Allee/ Eberswalder Straße, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Autobahnen wurden demnach mit Stand 8 Uhr nicht blockiert. „Bleiben Sie ruhig und greifen Sie nicht selbstständig ein“, schrieb die Polizei bei Twitter zu den Blockaden.

In Schöneberg klebten sich die Aktivisten an der Kreuzung der Dominicusstraße mit der Hauptstraße auf die Fahrbahn. Am Straßenrand spielte dazu eine kleine Gruppe Musik, wie eine dpa-Reporterin vor Ort beobachtete. Von den Blockaden beeinträchtigt wurden auch zahlreiche Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). „Heute wieder Störungen beim Betriebsablauf aufgrund von Demonstranten“, twitterte das Unternehmen am Morgen - und zählte anschließend fast 20 Linien auf, die betroffen seien.

Videos zeigen Gewalt gegen Aktivisten

Auch am Donnerstag war es in Berlin zu zahlreichen Blockaden gekommen, unter anderem auf der Stadtautobahn A100. Videos, die auf der Plattform Twitter veröffentlicht wurden, zeigen, wie aufgeheizt Stimmung am Donnerstag war. Auf einer Aufnahme ist zu sehen, wie Autofahrer versuchen, die Aktivisten von der Straße zu schleifen – ein Polizist versucht die Menschen zu beruhigen, wird dabei aber selbst angegangen.

Auch in einem anderen Video ist zu erkennen, wie ein Autofahrer versucht, Aktivisten selbst von der Straße zu zerren, ihnen mit Körperverletzung droht und sie unter anderem als „minderwertig“ beleidigt. Die Polizei schien nicht vor Ort zu sein.

Ähnliche Szenen hatte auch ein dpa-Reporter an der Blockade auf der Stadtautobahn A100 beobachtet, wo sich fünf bis sechs Aktivisten auf die Fahrbahn geklebt hatten. Immer wieder seien Autofahrer ausgestiegen und seien handgreiflich geworden, hätten die Aktivisten von der Straße gezerrt, beschimpft und mit Wasser überschüttet.

