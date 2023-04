Klimaaktivisten der Letzten Generation blockieren mehrere Straßen in Berlin

Kostenfrei bis 11:17 Uhr lesen

62-Jähriger festgenommen

Das Tötungsdelikt in Kiel ist offenbar ein weiterer Fall von Gewalt in einer Partnerschaft. Demnach soll ein 62-Jähriger am Sonntag seine 45-jährige Ehefrau erstochen haben. Der Mann wurde am Tatort, einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Feldstraße, festgenommen.