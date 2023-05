﻿Klimaaktivisten sollen für DHL-Blockade am Flughafen Leipzig/Halle halbe Million Euro zahlen

Weil DHL von Demonstranten eine halbe Million Euro Schadensersatz fordert, wollen Aktivisten die Aktionärsversammlung des Logistikriesen stören. Hintergrund ist eine Protestaktion am Flughafen Leipzig/Halle im Juli 2021, bei der die Zufahrt zum DHL-Frachtdrehkreuz blockiert worden war.

Sie werten eine Klage des Paketdienstleisters DHL als Einschüchterungsversuch. Aus diesem Grund will die Gruppe Repression Nicht Zustellbar die Aktionärsversammlung der Deutsche-Post-Tochter an diesem Donnerstag in Bonn stören.