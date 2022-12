„Klimakleber“ ärgern sich über Rückruf ihres „Lieblingsklebers“

Schach allen Prüden: die WM-Auftritte der Kroatin Ivana Knöll

Ivana Knöll ist zu dem vielleicht bekanntesten Gesicht der kroatischen Fußballfans geworden. In den Stadien bei der Weltmeisterschaft in Katar fällt sie auf – manche begeistert sie, andere stören sich an ihr. Noch erfährt sie im konservativen Emirat relative Toleranz – eine spezielle britische Fangarderobe beschäftigt die Katarerinnen und Katarer aber deutlich mehr.