Kampf für den Klimaschutz: 200 Umweltschützer weltweit getötet

Kristian Blasel

Die Verwaltungsspitze in Kiel wirbt dafür, in einem umfangreichen Kommunikationsprozess das Thema Parken in der Stadt zu diskutieren. Kurzfristig soll alles so bleiben, wie es ist. Damit verschiebt die Stadt ein Problem, das viel schneller angegangen werden muss, meint Lokalredaktionsleiter Kristian Blasel.