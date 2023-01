„Klimaterroristen“ ist Unwort des Jahres 2022

Blechblasmusik: Das Ensemble „Brass to date“ gibt Konzert in Neumünster

Das Ensemble „Brass to date“ kommt mit seiner Blechblasmusik nach Neumünster. Das Konzert ist am Sonnabend, 21. Januar, in der Vicelinkirche. Danach gehen sie mit ihrem Programm „Außer gewöhnlich“ auf Tour.