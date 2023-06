„Wissen nicht, was das ist“: Rätsel um weitere Klopfgeräusche im „Titan“-Suchgebiet

Boston. Bei der Suche nach dem seit Sonntag vermissten Tauchboot „Titan“ haben Einsatzkräfte weitere Töne und Klopfgeräusche registriert. Das teilte die US-Küstenwache am Mittwoch mit. Allerdings wisse man nichts über den Ursprung der Geräusche – man wisse nicht, ob sie tatsächlich von Besatzungs­mitgliedern des Tauchbootes stammten, sagte der Koordinator der US-Küstenwache für die Operation, Jamie Frederick, bei einer Presse­konferenz in Boston. „Wir wissen nicht, was das ist.“ In dem Gebiet seien mehrere ferngesteuerte Unterwasser­fahrzeuge auf der Suche nach der „Titan“. „Das ist alles, was wir im Moment tun können.“

Dass die aufgenommenen Geräusche viele Ursachen haben könnten, betonte bei der Presse­konferenz auch Carl Hartsfield vom Oceanographic Systems Laboratory. Die Geräusche seien zwar als Klopfen beschrieben worden, so der Experte, aber „aus meiner Erfahrung mit der Akustik kann ich Ihnen sagen, dass es Geräusche von biologischen Stoffen gibt, die für das ungeübte Ohr von Menschen gemacht klingen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass die Leute, die diese Bänder abhören, geschult sind.“ Zudem gebe es auch einige Geräusche, die von Schiffen in dem Suchgebiet stammten. Experten würden jede Aufnahme systematisch analysieren.

Das Tauchboot „Titan“ war auf dem Weg zum Wrack der „Titanic“, als der Kontakt am Sonntag abbrach. In der Nähe des berühmten Wracks suchen Rettungskräfte in einem Wettlauf gegen die Zeit nach einem Tauchboot mit fünf Insassen. Als „Klopfgeräusche“ beschriebene Aufnahmen hatten in der Nacht zu Mittwoch Hoffnung auf ein Lebenszeichen geschürt.

Sauerstoff für weniger als 20 Stunden?

Frederick sprach am Mittwoch von einer „extrem schwierigen Zeit für Familien­angehörige der vermissten Besatzungs­mitglieder“. Man tue weiterhin alles Menschen­mögliche, um das Tauchboot zu finden. Derzeit seien fünf Einheiten an der Wasseroberfläche im Einsatz, in den nächsten 24 bis 48 Stunden würden fünf weitere hinzukommen. Auch die Anzahl der ferngesteuerten Unterwasserfahrzeuge, von denen bislang zwei im Einsatz seien, werde bis Donnerstagmorgen erhöht.

Frederick betonte, dass es sich nach wie vor um einen Such- und Rettungseinsatz handle. „Dies ist ein Such- und Rettungseinsatz, zu 100 Prozent“, antwortete er auf die Frage, ob die Küstenwache den Einsatz als Rettungs- oder mittlerweile eher als Bergungseinsatz betrachte. Man werde weiterhin alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um die „Titan“ und ihre Besatzung zu finden. Er dankte auch für die internationale Unterstützung, unter anderem aus Kanada, Großbritannien und Frankreich.

Kapitän Jamie Frederick von der US-Küstenwache. © Quelle: Steven Senne/AP/dpa

Angesichts des sich schließenden Zeitfensters für die Rettung der fünf Vermissten sprach Frederick aber auch über ein mögliches Scheitern der Mission. „Manchmal finden wir nicht, wonach wir suchen“, sagte er. Dann komme es manchmal vor, „dass man eine schwierige Entscheidung treffen muss. Wir sind aber noch nicht an diesem Punkt“, betonte Frederick. Falls dieser Fall eintrete, würden die Familien der Vermissten lange vor der Öffentlichkeit unterrichtet.

Nicht näher wollte sich Frederick am Mittag (Ortszeit) zum verbleibenden Sauerstoff in dem Tauchboot äußern. Zuvor hatte der Chef der Küstenwache im Nordosten der USA, John Mauger, der BBC gesagt, der Sauerstoff an Bord der „Titan“ reiche nur noch für höchstens 20 Stunden. Es sei schwierig, die genaue verbleibende Zeit zu berechnen.

Spezialschiff zur Tauchbootsuche soll in einigen Stunden eintreffen

Das französische Spezialschiff, das bei der Suche nach dem Tauchboot helfen soll, wird in der Nacht zu Donnerstag (MESZ) vor Ort erwartet. Das Forschungs­schiff „Atalante“ des Meeres­forschungs­instituts Ifremer werde gegen 0.30 Uhr (20.00 Uhr Ortszeit) eintreffen, berichtete der Sender France Info am Mittwoch. Das Schiff, das für den Einsatz von einer anderen Mission umgeleitet wird, ist mit dem für große Tiefen geeigneten Tauchroboter Victor 6000 ausgestattet.

Victor 6000 ist ein Roboter, der von der „Atalante“ aus über eine bis zu acht Kilometer lange Schnur ferngesteuert wird und vom Ifremer als „Flaggschiff für Unter­wasser­einsätze“ bezeichnet wird. Der Roboter kann in der Tiefsee bis zu einer Tiefe von 6000 Metern arbeiten. Er sei mit Kameras mit starken Scheinwerfern ausgestattet, die „es ermöglichen, aus einer Entfernung von 20 bis 30 Metern zu sehen“, wie Ifremer-Direktor Olivier Lefort dem Sender sagte. Der Roboter ist außerdem mit einem Sonargerät, „das eine metallische Masse aufspüren kann“, sowie mit Metallarmen, die es ihm ermöglichen, Objekte zu manipulieren, ausgestattet

Allerdings könnte der Tauchroboter das Tauchboot nicht allein hochziehen, wenn er dieses finden würde. „Wenn es ein Hochziehen des Geräts vom Grund aus geben sollte, bräuchte man mindestens zwei Schiffe“, sagte Olivier Lefort, der für den Fall auf die Hilfe der Amerikaner hofft.

An Bord des vermissten Tauchboots ist unter anderem der französische Forscher und Ex-Marine-Offizier Paul-Henri Nargeolet.

