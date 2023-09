Acht Männer sollen 13-Jährige in Kölner Bad sexuell missbraucht haben

Köln. Ein 13-jähriges Mädchen soll in einem Kölner Bad von einer Gruppe Jugendlicher und junger Männer sexuell missbraucht worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die acht Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren das Mädchen in einem Becken umringt, bedrängt und hochgeworfen haben, ein 16-Jähriger soll ihr dabei in die Bikinihose gegriffen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Dem Mädchen sei es bei dem Vorfall am Sonntag gelungen, sich zu befreien und den Bademeister zu informieren, hieß es. Der rief die Polizei, die mit sieben Streifenwagen anrückte und die Tatverdächtigen am Ausgang des Bads stellte. Außerdem sei ein Zeuge ermittelt worden, der den Vorfall beobachtet habe.

Je drei der mutmaßlichen Täter sind 16 und 21 Jahre alt. Die beiden weiteren Tatverdächtigen sind 22 und 26 Jahre alt. Die Jugendlichen und jungen Männer leben im Rheinland. Drei von ihnen haben die türkische, vier die syrische Staatsbürgerschaft, einer ist Iraker. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die das mutmaßliche Tatgeschehen beobachtet haben.

