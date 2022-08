Am vergangenen Mittwoch ist in Nordrhein-Westfalen das neue Schuljahr gestartet. Doch Schülerinnen und Schüler eines Kölner Gymnasiums ächzen bereits unter der Hitze. Denn nicht nur draußen ist es heiß – durch mangelhafte Technik erreichen auch die Temperaturen in Klassenzimmern extreme Werte.

Köln. Seit Beginn des neuen Schuljahres bereitet der Neubau des Genoveva-Gymnasiums in Köln-Mülheim Schülern und Lehrkräften Probleme. Der Grund: Es wird schlicht zu heiß, denn die elektrische Lüftungsanlage sowie die elektronische Steuerung der Außenjalousien funktionieren nicht richtig. Darüber berichtet der „Kölner Stadtanzeiger“.

„Die Temperaturen im neuen Erweiterungsbau erreichen seit Schulbeginn unerträgliche Hitzerekorde“, wird der Vorsitzende der Schulpflegschaft, Friedhelm Quade, in dem Bericht zitiert. Demnach seien in Räumen des Erweiterungsbaus über 40 Grad Celsius, im Chemieraum gar 46 Grad gemessen worden. Zu viel, um adäquat lernen zu können. Für die Schülerinnen und Schüler habe das am vergangenen Freitag sowie auch am Montag hitzefrei bedeutet – und das schon nach der dritten Schulstunde.

Einige Klassenzimmer haben keine Lüftungsmöglichkeit

Das Gebäude wurde erst 2019 fertiggestellt. Einige der Klassenzimmer sind laut des Berichts gläsern und in den Innenhof des Gebäudes ausgerichtet, haben also keine Außenwand, über deren Fenster man lüften könnte. Die elektrische Anlage sei also unabdingbar, sofern sie denn funktioniert. Schulleiterin Susanne Gehlen zeigt sich mit dem Gebäude grundsätzlich zufrieden, bemängelt jedoch, dass beim Bau nicht an den Klimawandel mit seinen Hitzesommern gedacht worden sei.

Die Gebäudewirtschaft sei bereits am Montag informiert worden, jedoch bereitet der Schule ein weiterer Faktor Probleme. Die Lüftungsanlage und die Steuerung der Jalousien könne nicht aus einer Hand repariert werden, sondern es brauche Aufträge für zwei unterschiedliche Gewerke. Das habe dazu geführt, dass mittlerweile zwar die Lüftungsanlage funktioniere, die Jalousien jedoch noch immer überprüft würden.

