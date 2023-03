König Charles betont Verbundenheit - und würdigt deutsche Hilfe für die Ukraine als „mutig“

König Charles hielt am Donnerstag eine Rede im Bundestag. Dabei betonte er die Verbundenheit Deutschlands und Großbritanniens. Auch auf den Krieg in der Ukraine ging er ein.

Berlin. Der britische König Charles III. hat die umfangreiche deutsche Hilfe für die Ukraine im Verteidigungskampf gegen Russland gewürdigt. „Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zukommen zu lassen, ist überaus mutig, wichtig und willkommen“, sagte der Monarch am Donnerstag in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag. „Deutschland und das Vereinigte Königreich haben eine wichtige Führungsrolle übernommen.“

Als größte europäische Geber hätten beide Länder entschlossen reagiert und Entscheidungen getroffen, die früher vielleicht unvorstellbar gewesen wären, sagte Charles weiter. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine habe unvorstellbares Leid über viele unschuldige Menschen gebracht. „Zahllose Leben wurden zerstört, Freiheit und Menschen wurden brutal mit den Füßen getreten. Die Sicherheit Europas ist ebenso bedroht wie unsere demokratischen Werte.“

Charles: „Kann kaum in Worte fassen, wie stolz ich auf unserer Partnerschaft bin“

Charles sprach in seiner teils auf Deutsch gehaltenen Rede die engen Verflechtungen beider Länder an - vom Handel zu Zeiten der Hanse bis zu kulturellen und anderen Aspekten. Er nannte etwa die Beatles und die deutsche Band Kraftwerk, die Komiker von Monty Python oder den Sieg Englands gegen Deutschland im Finale der Frauen-Fußball-Europameisterschaft 2022. „Ich bin dankbar, dass ich heute hier sprechen darf, um das Bekenntnis unserer Freundschaft zu erneuern“, sagte er. „Ich kann kaum in Worte fassen, wie stolz ich auf unserer Partnerschaft bin. Was uns alle verbindet, sind die gemeinsamen Erfahrungen in der deutsch-britischen Geschichte.“

Charles schloss seine Rede mit einem Appell: „Gemeinsam müssen wir achtsam sein, gegen die Bedrohung unserer Werte. Die lange und besondere Geschichte unserer beiden Länder enthält noch viele ungeschriebene Kapitel“, sagte Charles. Es folgten Standing Ovations und lang anhaltender Applaus der Anwesenden.

König Charles sprach am Donnerstag im Bundestag. © Quelle: Getty Images

Zahlreiche prominente Gäste

Der Auftritt im Bundestag war der zentrale Programmpunkte am zweiten Tag des Staatsbesuchs von König Charles und Queen Camilla, die mit ihrem Mann in das Reichstagsgebäude gekommen war. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), Bundesratspräsident Peter Tschentscher (SPD) und der Präsident den Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, begleiteten die Gäste in den Plenarsaal.

Auf der Besuchertribüne verfolgten unter anderem die früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck und Christian Wulff sowie die früheren Bundestagspräsidenten Rita Süssmuth (CDU), Norbert Lammert (CDU) und Wolfgang Thierse (SPD) die Rede. Der Bundestag unterbrach dafür seine reguläre Sitzung.

Vor der Rede des Monarchen hob Bundestagspräsidentin Bas die starke deutsch-britische Verbundenheit und Zusammenarbeit hervor. „Großbritannien und Deutschland sind und bleiben enge Verbündete und vertrauensvolle Partner“, sagte sie zur Begrüßung von Charles. Dies gelte auch nach der Entscheidung Großbritanniens, die Europäische Union zu verlassen. Bas dankte für den „unverzichtbaren und großen Beitrag“ des Vereinigten Königreichs zur Befreiung Europas vom Nationalsozialismus und die Freundschaft mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.

Die Parlamentspräsidentin erinnerte auch an die im vergangenen Jahr gestorbene Mutter des Königs. Zeit ihres Lebens habe sich Queen Elizabeth II. für die Aussöhnung beider Länder eingesetzt.

Für Charles ist es die erste Auslandsreise in seiner neuen Rolle als König, die er nach dem Tod seiner Mutter im September übernommen hatte. Mit Camilla war er am Mittwoch in Berlin angekommen. Am dritten und letzten Tag des Staatsbesuchs fährt das Königspaar an diesem Freitag nach Hamburg.

RND/nis mit dpa