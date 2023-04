Historische Entscheidung: Britisches Königshaus will seine Verbindungen zur Sklaverei aufarbeiten lassen

Osterverkehr in Norddeutschland

ADAC-Stauprognose für Ostern 2023 in SH: Wann ist der Stau am größten?

Gute Buchungslage und viel Verkehr zu Ostern 2023 auf den Straßen in Schleswig-Holstein: Wer Staus über Ostern in SH und Wartezeiten meiden will, sollte nach Stauprognose des ADAC nicht am Gründonnerstag oder Ostermontag unterwegs sein. Besonders die A1 und A7 wird vom Osterverkehr belastet sein.