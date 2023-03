﻿Soll ich mich vor König Charles III. verbeugen, Frau Botschafterin?

Potsdam. Fans der Royals werden sich freuen: König Charles III. und seine Frau Camilla kommen in der kommenden Woche nach Deutschland. Vom 29. bis zum 31. März sind die Besuche des Monarchen angesetzt. Die britische Botschafterin Jill Gallard spricht im Vorfeld über den Besuch – und verrät einige Details.

Frau Botschafterin, den Umgang mit Royals ist man in Deutschland ja nicht unbedingt gewohnt. Haben Sie einen heißen Tipp, wie man sich bei einer – zugegeben höchst unwahrscheinlichen – Begegnung mit König Charles III. verhalten sollte?

Seien Sie einfach Sie selbst. Es ist wahr, dass es die Tradition gibt, vor einem Monarchen einen leichten Curtsy – eine Hofknicks – zu machen, wenn man eine Frau ist. Männer verbeugen sich. Aber ehrlich gesagt ist das im Ausland nicht so erforderlich, sondern eher Tradition in Großbritannien.

Und wenn man den Knicks oder die Verbeugung hoffentlich relativ unfallfrei hinter sich gebracht hat – wie geht es dann weiter?

Wenn man mit dem König spricht, sollte man ihn zu Beginn mit „Your Majesty“ ansprechen – also „Eure Majestät“. „It’s lovely to meet you, Your Majesty.“ (Eure Majestät, es ist wunderbar, Sie kennenzulernen.) Danach redet man den König im Gespräch im weiteren aber mit „Sir“ an. Man sollte sich aber keine Sorgen machen, dass man in ein Fettnäpfchen tritt. Ich habe König Charles und Königin Camilla und auch die verstorbene Königin Elizabeth II. getroffen – alle sind sehr relaxt. Manche Leute sind vor einem Treffen mit einem Mitglied der Königsfamilie sehr nervös, aber dazu besteht kein Grund.

Das damalige britische Thronfolgerpaar, Prinz Charles und seine Frau Camilla, Herzogin von Cornwall, besuchten am 29. April 2009 Potsdam. Prinz Charles besuchte das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung im Wissenschaftspark auf dem Telegrafenberg. Hier mit Johanna Wanka (links) und PIK-Direktor Hans Joachim Schellnhuber. © Quelle: Bernd Gartenschläger

Wie haben Sie Ihr Treffen mit König Charles erlebt?

Es war im November 2020 – in meiner ersten Woche als Botschafterin. Der damalige Prinz von Wales war damals in Berlin, weil er anlässlich des Volkstrauertags eine Rede im Bundestag hielt. Der Besuch dauerte wegen der angespannten Corona-Situation nur 24 Stunden und es gab auch keine Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürgern. Das wird diesmal zum Glück ganz anders sein können. Es wird viele Gelegenheiten zu persönlichen Begegnungen geben.

Camilla besichtigte 2009 das Schloss Sanssouci. Hier mit Stiftungschef Hartmut Dorgerloh, OB Jann Jakobs und Innenminister Jörg Schönbohm. © Quelle: Christel Köster

Wie wird der Besuch diesmal ablaufen?

Er dauert drei Tage – und dabei werden drei Bundesländer besucht. Berlin, Hamburg und Brandenburg. Wir begrüßen es ungemein, dass es eine militärische Ehrenzeremonie am Brandenburger Tor geben wird. Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeregt. Diese militärische Zeremonie ist eine große Ehre. Zudem ist es eine wichtige Möglichkeit für das Königspaar, den Berlinerinnen und Berlinern persönlich zu begegnen.

Was sind die Schwerpunktthemen bei dem Besuch?

Es wird um Nachhaltigkeit und Klima gehen, um die zivile Gesellschaft, um Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern sowie darum, die kulturellen und historischen Verbindungen zwischen unseren zwei Ländern zu feiern. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs wird es auch um die enge Zusammenarbeit in Hinblick auf die militärischen Hilfen und den Wiederaufbau in der Ukraine gehen.

Charles, damaliger Prinz von Wales (Dritter von links), hält bei dem Besuch des Biobauernhofs Herrmannsdorfer Landwerkstätten einen Bruderhahn in den Händen. Um ihn stehen Ilse Aigner (CSU, von links), damalige Präsidentin des Bayerischen Landtags, Georg Schweisfurth, Adrian Schäfer, Lehrling auf dem Biobauernhof, und Marian Reger, Landwirt auf dem Biobauernhof. © Quelle: Matthias Balk/dpa

Herzensangelegenheit Klima und Nachhaltigkeit

Das erste Thema, das Sie genannt haben, zählt ja zu den besonderen Herzensanliegen von König Charles: Nachhaltigkeit und Klima. In Potsdam war er bereits 2009 im Institut für Klimafolgenforschung zu Gast.

Ja, er spricht seit vielen Jahren über dieses Thema. König Charles kann auch selbst große Erfolge bei der nachhaltigen Landwirtschaft vorweisen. Als Prince of Wales gehörte ihm das Besitztum der Duchy of Cornwall, wo er viele innovative Ideen umgesetzt hat. In Potsdam war der damalige Kronprinz nicht nur in Wissenschaftseinrichtungen, sondern natürlich auch in mehreren Schlössern. Das britische Königshaus und das ehemalige deutsche Kaiserhaus haben ja enge verwandtschaftliche Beziehungen. Kaiser Wilhelm II. war der Enkel von Queen Victoria. Und Prinz Philip hatte ebenfalls sehr starke familiäre Bindungen nach Deutschland.

Wird dieses Verhältnis nach wie vor gepflegt?

König Charles war bisher etwa 40-mal in Deutschland – nicht alles offizielle Besuche, aber es unterstreicht die Tatsache, dass die Verbindungen zu Deutschland sehr eng sind.

Wird es also ein Treffen zum Five o’Clock Tea mit dem Hohenzollern-Chef, Georg Friedrich Prinz von Preußen geben?

Wahrscheinlich nicht. Diesmal ist es ein Staatsbesuch und es ist wichtig, bei einem Staatsbesuch so viele Orte wie möglich zu besuchen. Es sollen bei jedem Besuch auch immer neue Orte sein – nur Berlin als Hauptstadt ist natürlich immer Teil des Programms.

Charles III. und Camilla. © Quelle: Papixs / Starface

Worum wird es bei dem Besuch der Royals in Brandenburg gehen? Und – wichtige Frage für die Menschen vor Ort – gibt es dann auch die Chance auf Selfies mit dem König und der Königin?

Ein sehr wichtiges Thema wird bei diesem Programmpunkt die Nachhaltigkeit sein. Kontrollmaßnahmen für die Sicherheit werden von der deutschen Polizei durchgeführt. Ich weiß nicht, ob Selfies möglich sein werden, aber Fotos auf jeden Fall.

König Charles III. und seine Verbindung zu Brandenburg

Vielleicht kommt dabei ja sogar eine Minikonversation mit dem König zustande. Immerhin soll er sehr gut Deutsch sprechen – sein Vater, Prinz Philip, sprach es sogar fließend.

Ja, vielleicht spricht der König sogar besser Deutsch als die Botschafterin. Als er im November 2020 die Rede im Bundestag hielt, war ich beeindruckt von seinem Deutsch und seinem Akzent.

Oberbürgermeister Mike Schubert empfängt die Botschafterin des Vereinigten Königreiches, Jill Gallard, im Dezember 2022. © Quelle: Julius Frick

Die Verflechtungen zwischen Großbritannien und Deutschland sind vielfältig – auch wirtschaftlich. Welche Rolle spielt da Brandenburg?

Es ist sehr wichtig für uns, dass Rolls-Royce seinen Sitz in Blankenfelde hat. Das ist der größte Fußabdruck von Rolls-Royce außerhalb des Vereinigten Königreichs. Darüber habe ich auch mit Ministerpräsident Dietmar Woidke bei meinem Antrittsbesuch gesprochen. Andere Beispiele sind das Solarmodulunternehmen Oxford PV und das Pharmaunternehmen LGC in Luckenwalde. Wir haben eine gute ökonomische Präsenz in Brandenburg.

Das Interview erschien zuerst bei der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.