Für die Flüsse zu wenig, für manche Böden zu viel: Diese Woche wird es regnen

Nach längerer Zeit der Trockenheit kündigt sich in dieser Woche teilweise kräftiger Regen mit Gewittern in Deutschland an. Das hilft zwar gegen die Waldbrandgefahr und lässt Flusspegel zumindest vorübergehend ein wenig steigen – doch es kann regional auch zu Überflutungen führen.