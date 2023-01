Kolumbien: Zwei Leichen im Fahrwerk von Linienmaschine gefunden

30 Tote: Bürgerkriegsähnliche Zustände nach Festnahme von „El Chapo“-Sohn

Nach der Festnahme des „El Chapo“-Sohns in Mexiko herrschen in der Stadt Culiacán bürgerkriegsähnliche Zustände. Bei Feuergefechten zwischen Sicherheitskräften und Mitgliedern des Drogenkartells brachten die Kriminellen zwei Hubschrauber zu Boden und griffen den Flughafen an. Die Gangster versuchen sogar, Ärzte aus Krankenhäusern zu entführen.