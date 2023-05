Wo Kommunen und Schulen kostenlose Menstruationsartikel anbieten wollen

Jena/Magdeburg/Dresden. Viele werden aus ihrer Schulzeit mindestens eine Geschichte kennen, in der eine unerwartet einsetzende Periode für blutige Hosen und Gesprächsstoff gesorgt hat. Während die Schülerinnen in den vergangenen Jahrzehnten mit diesem ungeliebten Thema oft alleingelassen wurden, setzt langsam ein Umdenken ein: Die kostenlose Bereitstellung von Tampons und Binden wird an immer mehr Schulen zum Thema.

„Wir sehen definitiv einen dringenden Bedarf“, erklärt Helena Haaré, die Vorsitzende der Landesschülervertretung Thüringen. Vor allem für junge Schülerinnen, die zum ersten Mal ihre Periode bekämen, könne die erste Menstruation schnell zu einer unangenehmen und peinlichen Situation werden. „Viele sind auf diesen Moment nicht vorbereitet, weshalb eine kostenlose Auswahl an Tampons und Binden für solche Notsituationen an den Schulen existieren sollte.“ Besonders in ländlichen Gebieten und kleineren Städten gebe es viel Nachholbedarf. Zudem müsse im Sexualkundeunterricht stärker darauf eingegangen werden, um das mit Scham behaftete Thema zu enttabuisieren.

Während kostenlose Hygieneartikel etwa an der Friedrich-Schiller-Universität Jena schon seit 2020 zum Standard gehören, dauert dieser Prozess auf schulischer Ebene länger. Bisher gingen solche Aktionen in der Regel auf den Einsatz Einzelner zurück, so Haaré. „Derartige Angebote sollte jede Schule jedoch verpflichtend bereitstellen, es sollte nicht mehr auf dem Engagement und der Freiwilligkeit einzelner Personen basieren.“

Welche Schulen in Thrüringen bieten bereits kostenlose Hygieneartikel an?

Ein Überblick, an wie vielen Schulen im Freistaat schon Hygieneartikel bereitgestellt werden, gibt es nicht. „Wir nehmen wahr, dass die Debatte um kostenlose Hygieneartikel an Schulen in einigen Thüringer Kommunen bereits, wenn auch verhalten, geführt wird“, heißt es dazu aus dem Bildungsministerium. Als Schulträger liegt die Umsetzung in der Regel in der Verantwortung der Kommunen.

Während an den Schulen in Eisenach einer Sprecherin zufolge bisher keine Hygieneartikel kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, laufen in Gera aktuell innerhalb der Verwaltung Abstimmungen zu dem Thema, wie es von der Stadt dazu hieß. An einer Regelschule im Stadtgebiet sei ein entsprechendes Angebot durch die Initiative der Schülervertretung realisiert worden. In Weimar wurde einer Sprecherin zufolge für 2023 erstmals ein Budget für Hygieneartikel an den Schulen bereitgestellt, die meisten weiterführenden Schulen machten bereits ein entsprechendes Angebot. In Erfurt soll im Juli ein Pilotprojekt an sieben Schulen und drei Verwaltungsgebäuden starten. Abhängig von den dabei gesammelten Erfahrungen soll über das weitere Vorgehen entschieden werden.

Einen Schritt weiter ist die Stadt Jena: Dort ist bereits die Hälfte der sechsmonatigen Testphase verstrichen, in der der städtische Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena neben anderen Einrichtungen - darunter eine Grundschule, eine Berufsschule und ein Gymnasium - mit kostenlosen Hygieneartikeln bestückt hat, erklärt Stadtsprecherin Stefanie Braune. Das Zwischenfazit fällt positiv aus: „In der ersten Hälfte der Testphase gab es keine negativen Erfahrungen, auch die Verbräuche bewegen sich in dem erwarteten Rahmen.“

Auch die Landeselternvertretung begrüßt die aktuelle Entwicklung - und verweist gleichzeitig auf andere Baustellen wie den teils untragbaren baulichen Zustand von Schultoiletten. Beide Thematiken müssten so rasch wie möglich angegangen werden.

Auch in Sachsen könnte Damen-Hygieneartikel an Schulen bald kostenlos sein

Und auch in Sachsen könnten kostenlose Damen-Hygieneartikel in Automaten der Mädchentoilette von Schulen bald alltäglich sein. An einigen Schulen gibt es diese Spender schon, in weiteren sollen sie aufgestellt werden, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den großen sächsischen Städten ergab.

Das Landesamt für Schule und Bildung befürwortet die kostenlosen Hygieneartikel als Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit. Geld gebe es dafür vom Land jedoch nicht, stellte der Sprecher des Landesamtes, Clemens Arndt, klar. „Das ist Sache der Schulträger.“

Welche Schulen in Sachsen wollen kostenlose Menstruationsartikel anbieten?

An vier Schulen in Chemnitz wird laut Stadt die Abgabe von Damen-Hygieneartikeln aktuell getestet. Damit sollten unter anderem auch die Kosten ermittelt werden, hieß es. Bisher gebe es keine Erfahrungen zum tatsächlichen Verbrauch dieser Artikel. Es sei geplant, zu Beginn der Sommerferien die Ergebnisse auszuwerten. Unabhängig davon habe der Stadtrat jedoch im April für 2023 und 2024 je 10.000 Euro für die Ausstattung der Schulen mit Hygienespendern sowie den dazugehörigen Hygieneartikeln bewilligt.

In Dresden rechnet die Stadt mit Kosten von etwa 250.000 Euro. Ab dem Jahresende sollen dafür nicht nur Schulen und Berufsschulen mit Spendern ausgestattet werden, sondern auch Kindertagesstätten, Museen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Verwaltungsgebäude sowie städtische Bibliotheken. Das habe der Stadtrat so beschlossen, sagte eine Stadtsprecherin. Die Leistungen würden gerade ausgeschrieben.

In Leipzig werden die Hygieneartikel laut Stadt an 17 städtischen Schulen schon jetzt abgegeben. Bis spätestens 2025 sollen alle weiterführenden Schulen damit ausgestattet sein, hieß es.

„Ich würde es begrüßen, wenn den Mädchen dieses Angebot an Schulen gemacht und dies auch flächendeckend umgesetzt wird“, sagte die Vorsitzende des Landeselternrates, Sara Schlüter. Allerdings sei das Thema im Landeselternrat bisher noch nicht besprochen worden.

Sachsen-Anhalt: Kostenlose Menstruationsartikel sinf alles andere als selbstverständlich

Dass Frauen und Mädchen kostenlose Menstruationsartikel in Toilettenräumen genauso vorfinden wie Toilettenpapier, ist in Sachsen-Anhalt bislang an wenigen Orten selbstverständlich. Es gibt Vorreiter wie die Hochschule Merseburg, die schon 2020 ein Pilotprojekt startete und gute Erfahrungen machte. In Magdeburg ergab ein Pilotprojekt an 15 ausgewählten Schulen eine durchwachsene Bilanz. Und in Halle stoppte das Landesverwaltungsamt ein solches Vorhaben mit Blick auf die Kosten vor einem Jahr.

Ein Tampon- und Bindenspender von „Periodically" hängt auf der Damentoilette der Medizinischen Zentralbibliothek der Universitätsklinik Magdeburg. © Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Dabei boomt das Thema an vielen Schulen, Hochschulen, in Unternehmen und Verwaltungen - das stellt jedenfalls das Magdeburger Start-Up Periodically fest. Es vertreibt seit rund zwei Jahren Spender für Tampons und Binden. Die Edelstahlboxen, in die 140 Tampons und 50 Binden passen, werden in den Toilettenräumen aufgehängt wie die Spender für Papierhandtücher. Die Nachfrage nach den Spendern steige exponentiell, sagt Periodically-Gründerin Katharina Weißig. Die 24-Jährige und Co-Gründer Corvin Groß studieren Medizin in Magdeburg. Inzwischen haben sie laut Weißig acht Angestellte.

Wo gibt es in Sachsen-Anhalt Initiativen für kostenlose Hygieneartikel für Frauen?

Dass der Weg zu kostenfreien Tampons und Binden nicht einfach ist, zeigt das Beispiel Magdeburg: Auf eine Initiative des Stadtrats hin wurden an 15 Schulen insgesamt 74 Spender installiert. Dafür gab die Stadt rund 11.000 Euro aus plus rund 800 Euro für die Erstbestückung. Die Verwaltung errechnete vier Cent je Tampon und fünf Cent je Monatsbinde. Nach der Pilotphase, die bis zu den Winterferien dieses Jahres ging, ergaben Rückmeldungen aus den Schulen, dass die Akzeptanz und Nutzung „sehr durchwachsen sind“.

Die Stadt veröffentlichte die Stellungnahmen der Schulen. Aus den Schulen - von der Grundschule bis zum Gymnasium - hieß es, man erachte es als wichtig, Schülerinnen mit Hygieneartikeln auszuhelfen. Die Spender kamen aber zumeist bei den Schulleitungen nicht gut an: man wolle die Produkte lieber nur bei Bedarf austeilen, denn es seien Binden auf die Toilette, den Boden oder an die Wände geklebt worden. Toiletten wurden verstopft. Teils hätten sich Schülerinnen privat bevorratet.

Aus einem Gymnasium hieß es: „Hier haben sich wieder mal Theoretiker viel theoretisch Gutes einfallen lassen, nur sieht die Praxis - was für eine Überraschung - leider ganz anders aus.“ Zwei der drei beteiligten Berufsschulen gaben rundweg positive Rückmeldungen und wünschten sich eine Fortsetzung des Projekts. In der dritten hieß es, die Schülerinnen nutzen nach wie vor in erster Linie ihre eigenen Hygieneartikel.

In Halle wird es nicht soweit kommen, jedenfalls nicht im Rahmen eines Pilotprojektes: Das Landesverwaltungsamt beanstandete Mitte April 2022 einen Beschluss des Stadtrates von Ende Juni 2021. Der hatte ein Pilotprojekt für eine Schule je Schulform auf den Weg bringen wollen. Die Aufsichtsbehörde bemängelte, dass die erwarteten Kosten von rund 5880 Euro angesichts der kritischen Haushaltslage der Stadt gegen den Grundsatz der wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung verstoßen. Der Stadtrat hob daraufhin seinen eigenen Beschluss auf.

Ganz anders an der Hochschule Merseburg: Sie startete 2019 eine Pilotphase und stellt den Nutzerinnen seit Ende 2020 kostenfrei Binden und Tampons zur Verfügung. Fast 40 Toiletten wurden ausgestattet. Der Schritt habe sich definitiv bewährt, erklärte Hochschulsprecher Christian Franke. „Es gab und gibt positives Feedback dazu und die Periodenprodukte werden genutzt.“ Die Kosten tragen anteilig die Hochschule, die Gleichstellungsbeauftragte und alle über den Semesterbeitrag finanzierten studentischen Gremien.

„Menstruation darf kein Luxus sein“

Die Grünen im sächsischen Landtag unterstützen kostenfreie Hygieneprodukte in öffentlichen Einrichtungen wie Rathäusern und Schulen. Das wäre ein spürbarer Beitrag zur Verbesserung der menstruellen Gesundheit und Hygiene sowie zu einer Enttabuisierung des Themas Menstruation, sagte die gleichstellungspolitische Sprecherin der Fraktion, Lucie Hammecke. „Menstruation darf kein Luxus sein. Menstruationsartikel sollten genauso zur Grundausstattung öffentlicher Toiletten gehören wie Seife, Papierhandtücher und Toilettenpapier.“

„Die Staatsregierung muss den Schulträgern genug Geld zur Verfügung stellen, damit die kostenlosen Hygieneartikel überall in Schultoiletten vorgehalten werden können“, sagte die gleichstellungspolitische Sprecherin der Linke-Landtagsfraktion, Sarah Buddeberg. Dabei gehe es auch um soziale Gerechtigkeit. „Für Familien mit geringem Einkommen kann der Kauf notwendiger Hygieneartikel zur finanziellen Belastung werden. Das betrifft nicht nur Erwachsene.“

Das Einsetzen der Periode bedeute weltweit für Millionen Mädchen das Ende der uneingeschränkten gesellschaftlichen Teilhabe, teilte die Dresdner Hilfsorganisation Arche Nova mit. Mit Verteilungen von Hygienematerial, Schulungsprogrammen und dem Bau von Sanitäranlagen setzt sich Arche Nova dafür ein, das Tabu um die Periode zu brechen, damit Frauen und Mädchen ihre Menstruation in Würde erleben können.

