Krankenhausgesellschaft warnt vor Medikamenten-Engpässen

Augenzeugen zum Platzen des Aquariums in Berlin: „Die Stühle, die Tische, die Bar - es war alles weg“

Mit einem Knall platzt am Freitagmorgen der Aquadom in einem Berliner Hotel. Gäste berichteten von großer Verwüstung in dem Gebäude. „Da liegen tote Fische“, sagte eine Augenzeugin.