﻿Krankenkasse verweigert krebskrankem Jungen teures Medikament

Gadebusch/Greifswald. Monique Lehnert aus Gadebusch in Mecklenburg-Vorpommern ist verzweifelt: Ihre Krankenkasse IKK lehnt es ab, für ihren 14-jährigen krebskranken Sohn ein blutbildendes Medikament zu finanzieren. Stattdessen sollen die monatlichen Kosten für das Medikament in Höhe von 2813,48 Euro von den Eltern des Jungen allein getragen werden.

Simon erkrankte im vergangenen Jahr zum zweiten Mal schwer an einem bösartigen Knochentumor, dem Ewing-Sarkom. 2020 kam die erste Diagnose mit vielen Chemotherapien und der Amputation seines rechten Unterschenkels. 2021 war er krebsfrei, doch im vergangenen Jahr wurden Tumore in der Lunge und im Oberkörper entdeckt.

Der 14-jährige Simon mit Familienhund Tyson. Wann immer er körperlich dazu in der Lage ist, geht er mit ihm spazieren. © Quelle: privat

Zweimal wöchentlich zur Behandlung nach Greifswald

Seitdem wird Simons Blut regelmäßig in der Universitätsmedizin Greifswald ausgetauscht. In der kinderonkologischen Klinik wird er vom Team um Prof. Holger Lode, dem international anerkannten Kinderonkologen und Direktor der Kinder- und Jugendmedizin, betreut. „Im vorigen November wurde die Chemotherapie eingestellt, weil Simon einfach nicht mehr konnte. Von Mitte Januar bis Ende Februar dieses Jahres hatte mein Sohn dann 25 Bestrahlungen.“

Simon und seine Mama fahren bis zu zweimal in der Woche nach Greifswald. Im März waren CT und MRT dran. „Es gibt einen Tumorherd am linken Lungenflügel. Der Krebs wird nicht mehr weggehen, das wissen wir“, schildert die Mutter mit Tränen in den Augen. Seit über einem halben Jahr sei Simon daher auf Bluttransfusionen angewiesen.

Tabletten kosten 2813 Euro im Monat

Aber: Die Chemotherapie hat seinen Blutaufbau zerstört. Der 14-Jährige leidet an einer Anämie. Um Simon das Leben ein wenig zu erleichtern, haben die Greifswalder Mediziner ihm ein Medikament verschrieben, Tabletten namens Revolade, die die Blutbildung unterstützen. Damit kommt der Aufbau der Thrombozyten, ein wichtiger Blutbestandteil, wieder in Gang.

Die Kosten für das Medikament belaufen sich aktuell auf 2813,84 Euro im Monat. Die Ärzte dürfen Simons Mutter aber nur ein Privatrezept ausstellen, da trotz Eilantrag keine Kostenzusage der Krankenkasse vorlag. Das bedeutet, dass die gelernte Altenpflegerin und ihr Mann, die zusammen noch einen dreijährigen Sohn haben, die Kosten für Simons Medikament allein aufbringen müssen. „Das können wir als Familie nicht leisten. Wir brauchen doch auch Geld zum Leben“, sagt die Mutter verzweifelt.

Simon hatte durch die Chemotherapien seine Haare verloren. Inzwischen sind sie nachgewachsen. Er würde gerne ein paar Tage Urlaub an der Ostsee machen mit seiner Familie, doch das Geld wird für seine Medikamente gebraucht. © Quelle: privat

Tätowierte gegen Krebs haben Spendenkonto eingerichtet

In ihrer Not bat Monique Lehnert über die sozialen Medien um Hilfe. Der Verein Tätowierte gegen Krebs aus Wismar, dessen Mitglieder schon bei Simons erster Erkrankung 2020 geholfen haben, meldeten sich umgehend und richteten ein Spendenkonto für Simon ein. Sie selbst gaben sofort 2000 Euro dazu. „Ich bin dem Verein so dankbar, ich hätte sonst nicht gewusst, wie ich die Tabletten bezahlen soll“, sagt die 36-Jährige.

Da es kein Krebsmedikament ist, hatte die IKK den Medizinischen Dienst mit einem Gutachten beauftragt. Die Kosten könnten nur übernommen werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt seien, teilte die IKK mit: „1. Es handelt sich um eine schwerwiegende (lebensbedrohliche oder die Lebensqualität nachhaltig beeinträchtigende) Erkrankung, 2. es ist keine andere Therapie verfügbar und 3. es besteht aufgrund der Datenlage die begründete Aussicht, dass mit dem betreffenden Präparat ein Behandlungserfolg (kurativ oder palliativ) zu erzielen ist.“

Mutter zutiefst enttäuscht von IKK

Doch obwohl das Medikament nachweislich nach kurzer Zeit Wirkung zeigte und Simons Trombozytenwert steigt, ist der Medizinische Dienst zu der Einschätzung gekommen, „dass die Voraussetzungen für eine ausnahmsweise Verordnung (…) nicht erfüllt sind.“ In der vergangenen Woche wurde Monique Lehnert offiziell die Ablehnung der Kostenübernahme für die Tabletten mitgeteilt.

Angesichts der Ignoranz der Krankenkasse gegenüber einem krebskranken Kind habe es ihr die Beine weggezogen, sagt Monique Lehnert mit tränenerstickter Stimme und verweist darauf, dass in Deutschland fast 100 Krankenkassen existieren mit hoch bezahlten Geschäftsführungen. Auch sonst sei hierzulande für alles in der Welt Geld da. „Aber um meinem Sohn mit diesen Tabletten zu helfen, dafür reicht es nicht. Was sind das für herzlose Menschen?“, sagt sie enttäuscht.

Auch Simon, der in dieser Woche 14 Jahre alt geworden ist, kann nicht glauben, was in dem Brief steht. „Ich will doch einfach nur weiter leben und nach den Sommerferien in meine neue Körperbehindertenschule in Schwerin gehen“, meint der Hobbyfotograf und Mangafan. Am Wochenende will er mit der Familie seinen 14. Geburtstag ohne Gedanken an den Krebs feiern – ehe er in der kommenden Woche das neue MRT-Ergebnis zur Entwicklung der Tumore erfährt.

Stationsärztin Dr. Stefanie Huber und Oberärztin Dr. Caroline Ehlert, die Simon in Greifswald behandeln, haben sofort Widerspruch eingelegt gegen den Bescheid der Krankenkasse. Simons Mutter hat für ihren Widerspruch einen Anwalt eingeschaltet. Doch erst mal muss sie die Tabletten weiterhin allein bezahlen. Deshalb bittet die Familie die „OZ“-Leserinnen und -Leser um Unterstützung zum Kauf des Medikaments. „Wir sind über jede Hilfe dankbar“, sagt Monique Lehnert.

Geldspenden an: Tätowierte gegen Krebs e.V. Wismar, IBAN: DE90 1405 1000 1006 0214 49, Verwendungszweck: Simon

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Ostsee Zeitung“.