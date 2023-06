Krawalle in Frankreich: Busse und Straßenbahnen sollen ab 21 Uhr stillstehen

Paris. Innenminister Gérald Darmanin verfügt, dass Busse und Bahnen ab abends im ganzen Land nicht mehr fahren. Diese Anweisung habe Darmamin den Präfekten in den Regionen gegeben, berichteten mehrere französische Medien übereinstimmend, darunter „Le Monde”. Ab 21 Uhr soll der Verkehr eingestellt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Innenminister ordnete zudem ein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper, Benzinkanister, Säuren sowie brennbare und chemische Produkte an. Zuvor war bereits für Paris eine Unterbrechung von Bus- und Straßenbahnverkehr ab 21 Uhr angekündigt worden.

Gepanzerte Polizeifahrzeuge sollen zum Einsatz kommen

Premierministerin Élisabeth Borne kündigte indes den Einsatz gepanzerter Polizeifahrzeuge an, wie „Le Monde” weiter berichtete. Es würden auch „zusätzliche mobile Kräfte” eingesetzt, wie Borne der Presseagentur Agence France-Presse (AFP) sagte. Eine Absage kündigte sie für Großveranstaltungen an, bei denen Personal mobilisiert werde und die „je nach Situation vor Ort eine Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellen könnten”.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Entscheidungen gehören zu einer Reihe von Maßnahmen, die Präsident Emmanuel Macron angekündigt hatte. Der französische Regierungschef hatte nach einem Krisentreffen „zusätzliche Mittel” für das Innenministerium angekündigt. „Wir setzen diesbezüglich durch eine Reihe von Bestimmungen Kräfte frei”, hatte Macron angekündigt, ohne Details zu nennen.

Präsident Emmanuel Macron (links) und Innenminister Gerald Darmanin bei einer Dringlichkeitssitzung im Innenministerium. © Quelle: Yves Herman/Pool Reuters/AP/dpa

Macron hatte zudem gefordert, Gewaltaufrufe in den sozialen Medien im Internet zu entfernen. Portale wie Snapchat und Tiktok spielten eine erhebliche Rolle bei den Unruhen, sagte Macron am Freitag nach einem zweiten Krisentreffen mit Ministern. Vielfach würden sich Randalierer online organisieren. „Wir haben manchmal das Gefühl, dass einige von ihnen auf den Straßen die Videospiele nachleben, die sie berauscht haben.“

Premierministerin Borne schloss die Ausrufung des Notstands nicht aus. „Wir prüfen alle Hypothesen mit einem vorrangigen Ziel: die Rückkehr der republikanischen Ordnung im gesamten Gebiet”, sagte Borne am Freitag dem Fernsehsender BFMTV auf die Frage nach der Verhängung des Notstands.

Eskalation nach tödlichen Schüssen

Zuvor hatte es nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle in der dritten Nacht in Folge Krawalle im Großraum Paris und weiteren Städten gegeben. 40.000 Polizisten waren in der Nacht zu Freitag landesweit mobilisiert, um die Gewalt einzudämmen. Spezialkräfte und Hubschrauber kamen in etlichen Städten zum Einsatz, berichteten die Zeitung „Le Parisien“ und der Sender BFMTV. Wie aus dem Umfeld von Innenminister Gérald Darmanin in der Nacht bekannt wurde, gab es mindestens 420 Festnahmen, davon 242 im Großraum Paris.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach tödlichen Polizeischüssen auf 17-Jährigen: Krawalle in Pariser Vorort halten an Nach den tödlichen Schüssen auf einen Teenager bei einer Verkehrskontrolle ist es in Paris die zweite Nacht in Folge zu Unruhen gekommen. © Quelle: Reuters

In Nanterre bei Paris, wo der 17-Jährige am Dienstag ums Leben gekommen war, wurde am Donnerstagabend eine Bankfiliale in Brand gesetzt, wobei die Flammen auf ein darübergelegenes Wohngebäude übergriffen. Die Feuerwehr löschte den Brand, ohne dass Menschen zu Schaden kamen.

Im Anschluss an einen Trauermarsch für den erschossenen Jugendlichen in Nanterre mit 6000 Teilnehmern kam es dort am Donnerstagabend zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und der Polizei. Die Beamten wurden mit Molotow-Cocktails beworfen, die Polizei überwachte die Lage mit Hubschraubern und zog Spezialkräfte zusammen, 19 Menschen wurden festgenommen. In der Hafenstadt Marseille gerieten Hunderte Protestierende mit der Polizei aneinander, Geschäfte wurden geplündert und 14 Menschen festgenommen.

In Lille, Lyon und in Bordeaux kamen Spezialeinheiten der Polizei zum Einsatz. In Grenoble wurde ein Bus mit Feuerwerkskörpern beschossen und die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe legten daraufhin die Arbeit nieder. Auch in Belgiens Hauptstadt Brüssel kam es am Donnerstagabend zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Ordnungskräften. Jugendliche hätten sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Ordnungskräften geliefert und es habe mehrere Brände gegeben, teilte die Polizei mit.

Klima, Flüchtende, Pandemie: Wie polarisiert ist Deutschland wirklich? Immer wieder heißt es in den Medien, unsere Gesellschaft wäre tief gespalten. Doch Studien zeichnen ein anderes Bild. Nur eine Gruppe steht dem gesellschaftlichen Konsens wirklich entgegen. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Bei Krawallen in Frankreich 1900 Autos ausgebrannt

Bei den Krawallen in Frankreich sind seit Donnerstag rund 1900 Autos ausgebrannt. Außerdem wurde an rund 500 öffentlichen Gebäuden wie Polizeiwachen und Rathäusern Feuer gelegt, berichtete der Sender BFMTV am Freitag unter Verweis auf Angaben des Zivilschutzes. 9900 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. Alleine im Großraum Paris gingen 934 Autos in Flammen auf, berichtete die Zeitung «Le Parisien» unter Verweis auf die Präfektur. An 212 Gebäuden gab es demnach Brände. In Straßburg brannten nach Angaben der Präfektur 74 Autos aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Randale in Belgien

Auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Ordnungskräften gekommen. Nach Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga wurden etwa 30 Menschen festgenommen, ein Großteil davon waren Minderjährige. Jugendliche hätten sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Ordnungskräften geliefert und es habe mehrere Brände gegeben, erklärte die Polizei. Wie die Brüsseler Verkehrsgesellschaft auf Twitter mitteilte, wurde ein Teil des öffentlichen Personennahverkehrs eingestellt.

Belgische Medien zeigten Bilder eines brennenden Autos und von Polizisten in Kampfmontur. Laut Polizei hatten Jugendliche am Donnerstag in sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, sich als Reaktion auf den Tod des 17-Jährigen in Frankreich zu versammeln. Spannungen gab es laut Belga vor allem rund um das zentral gelegene Stadtviertel Anneessens.

Über den Vorfall in Nanterre

Eine Motorradstreife hatte den Jugendlichen am Dienstagmorgen am Steuer eines Autos gestoppt. Als der junge Mann plötzlich anfuhr, fiel der tödliche Schuss aus der Dienstwaffe des Polizisten. Gegen den Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet, er kam in Untersuchungshaft. Der Einsatz der Waffe bei der Kontrolle war nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft nicht gerechtfertigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie der Anwalt des inhaftierten Polizisten dem Sender BFMTV sagte, bedauere der Beamte den Schuss auf den Jugendlichen. Mit seinen ersten und seinen letzten Worten habe er sich bei dessen Familie entschuldigt. „Er ist am Boden zerstört, er steht nicht morgens auf, um Menschen zu töten. Er wollte nicht töten.“

Mutter von Nahel fordert harte Strafe für Polizisten

Die Mutter des mutmaßlich von einem Polizisten erschossenen Teenagers Nahel hat die französische Justiz zu einer harten Bestrafung des Beamten aufgerufen. „Ein Polizeibeamter kann nicht seine Waffe nehmen und auf unsere Kinder schießen, unseren Kindern das Leben nehmen“, sagte Mounia M. dem Sender France 5. „Er sah ein kleines, arabisch aussehendes Kind und wollte ihm das Leben nehmen.“ Sie sei wütend auf den Polizisten, der ihr das einzige Kind genommen habe, aber nicht auf die Polizei als solche, betonte die Mutter. Laut der Großmutter des Jungen, die sich im algerischen Fernsehen äußerte, hatte die Familie algerische Wurzeln.

RND/dpa/AP