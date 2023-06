Konfliktforscher zu Krawallen: Sehen wir gerade ein französisches „Black Lives Matter“?

Hannover. Auf den Straßen von Frankreich entlädt sich die Gewalt: Bushaltestellen, Autos, Busse, ja sogar Grundschulen und Kindergärten wurden in der Nacht in Brand gesteckt, ein Polizeirevier gestürmt. Die dritte Nacht in Folge lieferten sich Demonstrierende regelrechte Straßenschlachten mit rund 40.000 eingesetzten Polizistinnen und Polizisten. Auslöser für die Proteste ist der Tod des 17-jährigen Nahel M., der bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten erschossen wurde.

Gewaltvolle Proteste gibt es in Frankreich immer wieder mal - doch die aktuellen Demonstrationen scheinen sich hochzuschaukeln. Die anfänglichen Ausschreitungen im Pariser Vorort Nanterre schwappten schnell auch in andere Regionen. Zu Gewalt kam es in der Nacht auch in Reims, Clichy-sous-Bois, Grenoble und Avignon. Premierministerin Élisabeth Borne schließt das Ausrufen des Notstands für Frankreich nicht mehr aus.

Wie werden sich die Krawalle entwickeln? Sind noch größere Unruhen oder eine Art Massenbewegung denkbar?

Proteste „versanden“ wieder

Johannes M. Becker glaubt nicht daran. Der Konfliktforscher der Universität Marburg und Frankreich-Kenner vermutet, dass die Demonstrationen in einigen Tagen wieder „versanden“: „In einer Woche werden die Ferien beginnen und das gesamte Leben in Frankreich umkrempeln. Dann haben wir 200 Kilometer lange Staus von Bordeaux bis Saint-Sébastien, die großen Betriebe und Schulen schließen und die Leute haben andere Probleme.“

Zudem sei die sonst so protestfreudige Arbeiterbewegung genervt von der Unnachgiebigkeit der Regierung Macron bei den Reformen der Altersversicherung. „Die sind geschwächt und sehnen sich nach nichts anderem als der Sommerpause“. Für die Anliegen der Protestierenden komme all das zur ungünstigsten Zeit.

Dabei sei der Kern der Proteste einer, der dringend in Frankreich auf die Tagesordnung gehöre, wie Becker meint. Nur oberflächlich gehe es bei den Protesten um Polizeigewalt, sagt der Konfliktforscher. Er sieht in den aktuellen Protesten mitunter Parallelen zu „Black Lives Matter“ in den USA. Nahel M. war französischer Staatsbürger mit algerischen Wurzeln. Eine Gruppe, die laut Becker im Land tiefsten Rassismus erfahre.

Frankreich hat ein Rassismusproblem

„Ich kenne noch keine Statistik, aber ich bin mir vollkommen sicher, dass unter denjenigen, die während Demonstrationen und Übergriffen durch die französische Polizei zu Tode kommen, Menschen mit Migrationshintergrund in der absoluten Mehrzahl sind“, so der Konfliktforscher.

Becker erlebe das Problem selbst im Alltag in Frankreich und nennt das Beispiel einer Zugkontrolle: Hier würden Menschen weißer Hautfarbe nahezu gar nicht kontrolliert und allenfalls freundlich gegrüßt. Säße aber im Abteil eine Gruppe arabischer Jugendlicher, würden diese umgehen aufgefordert, ihre Pässe zu zeigen. „Und zwar in einem Ton, den ich mir verbieten würde“, berichtet der Konfliktforscher.

Exakt so sei auch der Fall Nahel M. abgelaufen. „Da wird ein junger Mann bei einer Verkehrskontrolle mit einer Maschinenpistole durch das Autofenster bedroht.“ So etwas habe er als weißer Mann noch nie erlebt. Nur Menschen mit Migrationsgeschichte würden in Frankreich derart behandelt.

Hintergrund sei ein tief in der Gesellschaft verwurzelter Rassismus gegen Menschen aus Nordafrika, der mitunter mit der kolonialen Vergangenheit Frankreichs zusammenhänge. Insbesondere der Unabhängigkeitskrieg Algeriens, das bis 1962 zu Frankreich gehörte, zeige bis heute Nachwirkungen.

Ausschreitungen in Frankreich nach Tod eines Jugendlichen halten an Auslöser der Ausschreitungen waren tödliche Schüsse eines Polizisten auf einen Jugendlichen nordafrikanischer Abstammung bei einer Verkehrskontrolle. © Quelle: Reuters

Ein bunter Strauß Probleme

Hintergrund der aktuellen Proteste sei aber, anders als bei „Black Lives Matter“, nicht ausschließlich der Rassismus. Was sich auf den Straßen des Landes entlade, ist laut dem Konfliktforscher ein Mix verschiedener struktureller Problemen, die seit langer Zeit im Land brodelten.

Die Gewalt der Polizei sei in gewisser Weise der Tropfen auf den heißen Stein. Die französischen Sicherheitskräfte würden grundsätzlich enorm brutal vorgehen, erklärt Becker. Das Wort Deeskalation - was etwa in Deutschland zur Standardausbildung gehöre - hätten diese noch nie gehört. Daher würden sich Proteste in Frankreich auch deutlich schneller entzünden.

Hinzu kämen weitere Probleme: „In Frankreich ist die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen doppelt so hoch wie bei uns in Deutschland.“ Es gebe kein duales Ausbildungssystem. Bekämen Jugendliche keine Ausbildung in einem Betrieb, stünden sie auf der Straße. In den Neunzigerjahren, erinnert sich Becker, sei das anders gewesen: Da habe die Regierung viele Tausende Jugendliche mit einem Beschäftigungsprogramm gefördert, und der „Arbeitslosenmarkt war wie leergefegt“. Ein solches Konzept bräuchte es laut Becker heute auch.

Eine Bewegung wird kommen

Zudem sei die Wohnsituation vieler Jugendlicher und ihrer Eltern „unvorstellbar“, wie der Konfliktforscher sagt. Er spricht von riesigen Wohnblöcken mit tausenden Wohneinheiten in Vorstädten. Das sei für Jugendliche schlichtweg nicht lebenswert.

„Sie haben schlechte Lebensbedingungen, sie vereinsamen - und dann kommt die Perspektivlosigkeit dazu.“ All das entlade sich nun auch auf den Straßen: Laut Frankreichs Präsident Macron seien ein Drittel der festgenommen Protestierenden Jugendliche.

Und dann wären da eben noch der immer weiter gehrende Rassismus. Becker ist sich sicher: Auch wenn nun die Sommerferien den Protesten einen Strich durch die Rechnung machen dürften - eine Bewegung wie „Black Lives Matter“ in den USA wird auch Frankreich noch erleben. „Das kann jederzeit passieren, solange sich an den Strukturen nichts ändert. Und die aktuelle Regierung scheint nicht bereit, etwas zu ändern.“