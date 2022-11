Hafenkran in Krefeld bricht zusammen: Arbeiter kommt bei Absturz ums Leben

Am Krefelder Hafen ist am Donnerstagmorgen ein Kran zusammengebrochen. Der Unfall ereignete sich beim Entladen eines Frachtschiffs. Der Kranführer kam dabei ums Leben.

Krefeld. Am Hafen in Krefeld (Nordrhein-Westfalen) ist am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr ein Kran beim Entladen eines Frachtschiffs zusammengebrochen, der Kranführer kam ums Leben. Die Kanzel, in der der 33-Jährige saß, stürzte hinab zwischen Schiff und Ufer, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Krefelder war sofort tot und musste geborgen werden.

Etwa 50 Einsatzkräfte vor Ort

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 50 Kräften im Einsatz ebenso von der Wasserseite aus DLRG und DRK-Wasserwacht. Das Amt für Arbeitsschutz und die Wasserschutzpolizei Duisburg nahmen die Ermittlungen zur Unglücksursache auf.

RND/nis mit dpa