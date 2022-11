Mann in Krefeld auf offener Straße erschossen

In der Krefelder Innenstadt fallen am Abend Schüsse, ein Mann wird tödlich verletzt. Die Polizei fahndet nach Verdächtigen.

In der Krefelder Innenstadt ist am Montagabend ein Mann auf offener Straße erschossen worden. „Es hat ein Tötungsdelikt gegeben“, bestätigte ein Polizeisprecher am Montagabend dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Das Opfer habe eine Schusswunde erlitten, nach Verdächtigen werde gefahndet. Weitere Informationen zu dem Vorfall in der Garnstraße werde die Polizei erst am Dienstag bekanntgeben, hieß es weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung handelt es sich bei dem Opfer um einen Radfahrer, die Polizei wollte das auf Nachfrage zunächst nicht bestätigen.

Nach Augenzeugenberichten ereignete sich die Tat kurz vor 20 Uhr. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Krefeld bestätigte auf Anfrage, erste Hinweise habe es kurz vor 20 Uhr gegeben. Die Hintergründe der Tat waren unklar. Mehrere andere Medien berichteten ebenfalls.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/seb/dpa